DUBRAVA - SPLIT 62-86: Uvjerljiva pobjeda Žutih na gostovanju

Košarkaši Dubrave i Splita danas su se od 19 sati sastali u sklopu 3. kola SuperSport Premijer lige, a slavio je Split rezultatom 62:86, koji je ujedno bio bolji u svim četvrtinama (15:19, 17:18, 16:21, 14:28).

Najviše se istaknuo McLaughlin s 19 poena, 6 skokova, 3 asistencije i 3 ukradene lopte, a potom Bajo s 14 poena, 4 skoka, 1 asistencijom i 2 ukradene lopte; Kučić s 13 poena, 2 skoka i 3 asistencije; Johnson s 12 poena, 4 skoka, 7 asistencija i 1 ukradenom loptom; Rebec s 9 poena, 4 skoka, 4 asistencije i 1 ukradenom loptom; Kačinas sa 7 poena, 7 skokova, 4 asistencije, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Turudić s 4 poena, 1 skokom i 2 asistencije; Vuko s 3 poena, 3 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Gulin s 3 poena, 2 skoka i 2 asistencije te Salamunić s 2 poena i 1 blokom.

Split će iduću utakmicu odigrati 14. listopada protiv Trepca na Gripama u sklopu FIBA Europskog kupa u grupi A.