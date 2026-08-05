Državni vrh položio vijence u Kninu: "Danas smo ovdje zbog onih koji su izborili hrvatsku slobodu"

Nakon jutarnje mise u Crkvi Gospe Velikoga Hrvatskog Krsnog Zavjeta, u Kninu je održano polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod Spomenika hrvatske pobjede "Oluja 95", gdje je odana počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima.

Vijence su, među ostalima, položili predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević te brojni predstavnici državnog vrha, Hrvatske vojske, policije, braniteljskih udruga i lokalne samouprave.

Uoči nastavka središnjeg programa, ministar obrane Ivan Anušić poručio je kako su osjećaji ponosa i zahvalnosti i ove godine u prvom planu.

– Prevladavaju osjećaji ponosa i sreće što smo uspjeli pobijediti u Domovinskom ratu i danas imati slobodnu i neovisnu hrvatsku državu. Ovdje smo prije svega zbog onih koji više nisu s nama, koji su izgubili živote boreći se za Hrvatsku. Njima danas odajemo počast – rekao je Anušić.

Dodao je kako je Hrvatska vojska u potpunosti spremna za obilježavanje obljetnice te najavio da će tijekom minute šutnje iznad Knina preletjeti tri višenamjenska borbena aviona Rafale, nakon čega će jedan od njih izvesti demonstraciju sposobnosti pilota i zrakoplova.

Osvrnuo se i na nedavne nesuglasice između Vlade i predsjednika Republike oko načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH, istaknuvši kako je danas dan zajedništva.

– Danas je dan proslave i trebamo ga obilježiti onako kako Hrvati to znaju – zajedništvom i s ciljem da Hrvatska bude snažnija i jača u budućnosti – poručio je.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman istaknuo je kako je Hrvatska ostvarila ciljeve koje je postavio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.

– Hrvatska je danas članica Europske unije i NATO-a te je ostvarila gotovo sve svoje vanjskopolitičke ciljeve. Preostaje još članstvo u OECD-u, a i na tom smo putu ispunili sve potrebne kriterije – rekao je Grlić Radman.

Nakon polaganja vijenaca program obilježavanja nastavlja se na Kninskoj tvrđavi, gdje će biti podignuta hrvatska zastava, održani prigodni govori te prikazan letački program Hrvatske vojske.