Državni inspektorat Republike Hrvatske objavio je upozorenje za potrošače zbog kozmetičkog proizvoda koji može predstavljati ozbiljnu opasnost za zdravlje.

Riječ je o balzamu s efektom hlađenja White Balm Wangprom Herb Brand, podrijetlom iz Tajlanda, u kojem je utvrđena prekomjerna koncentracija metil-salicilata.

Upozorenje je objavljeno 19. studenoga 2026. godine u europskom sustavu brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode Safety Gate.

Može izazvati trovanje i alergijske reakcije

Kako navode iz Državnog inspektorata, prekomjerna koncentracija metil-salicilata može dovesti do sistemskog trovanja salicilatima, štetno djelovati na reproduktivni sustav te izazvati iritaciju kože i alergijske reakcije.

Ovo su podaci o spornom proizvodu

Naziv proizvoda: White Balm Wangprom Herb Brand – balzam s efektom hlađenja

Broj serije (LOT): 050WB25007

Barkod: 8858111003012

Proizvođač: Wangprom Manufacturing Co. Ltd.

Zemlja podrijetla: Tajland

Uvoznik: DA LJEPOTI d.o.o., Zagreb

Potrošačima se savjetuje da odmah prestanu koristiti proizvod

Zbog utvrđenog zdravstvenog rizika kao obvezna mjera određeno je uništenje proizvoda.

Državni inspektorat poziva potrošače koji posjeduju navedeni balzam da ga prestanu upotrebljavati.