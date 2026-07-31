Državni inspektorat pojačao kontrole: Otkriveni deseci ilegalnih iznajmljivača, zapečaćeni apartmani i kuće za odmor

Državni inspektorat nastavlja s pojačanim nadzorima tijekom turističke sezone kako bi suzbio neprijavljeno iznajmljivanje smještaja i sivu ekonomiju u turizmu. U razdoblju od 20. travnja do 20. srpnja inspektori su proveli ukupno 1.441 nadzor, pri čemu su u 122 slučaja utvrdili nepravilnosti povezane s neregistriranim pružanjem usluga ili nezakonitim oglašavanjem smještaja.

Kontrole su obuhvatile niz turističkih središta diljem Hrvatske, uključujući Zagreb, Split, Dubrovnik, Makarsku, Vodice, Primošten, Krk, Rab, Pag, Pulu i druga odredišta.

Zbog utvrđenih prekršaja doneseno je 68 upravnih mjera kojima se zabranjuje pružanje usluga smještaja u domaćinstvu te njihovo daljnje oglašavanje. Među osobama koje su zatečene u nezakonitom iznajmljivanju bili su i strani državljani, uključujući građane Slovenije, Slovačke, Austrije i Njemačke.

U 36 slučajeva Inspektorat je donio rješenja o zabrani rada uz pečaćenje objekata na najmanje 30 dana, odnosno do ispunjenja zakonskih uvjeta. Mjera je obuhvatila sedam kuća za odmor, jedan hostel, 36 apartmana, jedan kamp i dvije sobe.

Pod povećalom i ugostitelji

Nadzori nisu bili usmjereni samo na privatne iznajmljivače. Sankcionirani su i ugostiteljski objekti koji su nudili smještaj bez potrebnih odobrenja. Među njima su jedan butik hotel, 13 apartmana, 24 sobe te dva kampa s mobilnim kućicama i glamping šatorima.

Protiv prekršitelja podnesena su 62 optužna prijedloga, dok je izdano 60 prekršajnih naloga. Ukupan iznos izrečenih novčanih kazni premašuje 81.000 eura.

Osim toga, oduzeta je protupravno stečena imovinska korist vrijedna više od 343.800 eura.

Iz Državnog inspektorata poručuju da će kontrole biti nastavljene tijekom cijele turističke sezone te upozoravaju da se neregistrirano obavljanje djelatnosti kažnjava novčanim kaznama od 1.327 do 3.982 eura, uz obvezno oduzimanje nezakonito ostvarene zarade.