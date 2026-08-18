Državni inspektorat o otpadu u Gospiću: "Bilo je krivotvorenja dokumentacije, napisali smo 140 tisuća eura kazni"

Prvi put od izbijanja afere o svemu je u Gospiću progovorio i predstavnik ranije prozivanog Državnog inspektorata, piše Dnevnik.

Tvrdi da su u nadzoru napuštenog silosa bili prije tri godine. Utvrdili su kako se poduzetnici Šincek nisu pridržavali dozvole za gospodarenje otpadom.

Na terenu su otkrili niz nezakonitosti i sve kazneno prijavili Državnom odvjetništvu.

"Sve indicije govore da je tu bilo otpada od ranije, dakle, dozvola se nije smjela izdati i tu imamo problem! Tko je sve nadležan za kontrolu ovog otpada? Nije samo Inspektorat, jer kad se radi o prekograničnom uvozu, nadležne su i carinske službe i policija. Ovaj otpad se uvozio iz Italije i Slovenije. Tako smo utvrdili da za negdje oko 14 tisuća tona ovog otpada nije bila uredna dokumentacija. Bilo je krivotvorenja dokumentacije, pratećih listova, bilo je svega. I zbog toga smo poduzeli mjere i donijeli rješenje o uklanjanju. Stavili smo crveno na sve - pravna osoba se ne pridržava ničeg! Pa kad se ne pridržava, pišemo kazne, pa smo tako napisali 140 tisuća eura kazni koje nisu plaćali – sve smo to predali DORH-u radi ovrhe" rekao je Ivan Samac, v. d. glavnog državnog inspektora.