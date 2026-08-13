Državljanin Ukrajine pronađen neozlijeđen na području Trogira

Državljanin Ukrajine čiji je nestanak danas prijavljen pronađen je neozlijeđen na području Policijske postaje Trogir, izvijestila je splitska policija.

Iz policije su zahvalili građanima na informacijama koje su pomogle tijekom traganja, kao i djelatnicima svih žurnih službi koji su sudjelovali u potrazi.

Posebno su zahvalili djelatnicima DVD-a Okruk i Javne vatrogasne postrojbe Trogir na pomoći u pronalasku nestale osobe.

Okolnosti nestanka i pronalaska zasad nisu dodatno navedene.