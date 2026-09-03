Državljani BiH na privremenom boravku u Dalmaciji završili pred sudom zbog veličanja ratnog zločinca

Policijski službenici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske su od 28. kolovoza do 2. rujna 2026. godine proveli kriminalistička istraživanja nad četvoricom državljana Bosne i Hercegovine na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj (u dobi od 31, 30, 25 i 25 godina) te nad jednim 35-godišnjim državljaninom Republike Hrvatske.

Utvrđeno je da su navedeni muškarci narušavali javni red i mir na način da su putem društvenih mreža na svojim javnim i otvorenim profilima isticali slike, simbole, pjesme i tekstove kojim sadržajem se javno odavala počast i iskazivala zahvalnost osobi osuđenoj za ratne zločine, čime su izazvali uznemirenost, nelagodu i osjećaj povrijeđenosti kod građana od kojih smo zaprimili više dojava.

Budući da su društvene mreže mjesto dostupno javnosti i neodređenom broju građana, počinitelji su na taj način, vrijeđali nacionalne osjećaje građana Republike Hrvatske i time počinili prekršaj iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Svi počinitelji su uhićeni - jedan na području Župe dubrovačke, a četvorica na području Dubrovnika te su privedeni na Općinski sud u Dubrovniku.

Trojica stranih državljana su na Općinskom sudu u Dubrovniku nepravomoćno proglašena krivima i kažnjena novčanim kaznama, nakon čega će im biti ukinute dozvole za boravak i rad, te otkazan kratkotrajni boravak u Republici Hrvatskoj sa zabranom ulaska u Republiku Hrvatsku od tri mjeseca. Za iste je pokrenut postupak protjerivanja iz EGP-a uz dvogodišnju zabranu ulaska, a koja će stupiti na snagu nakon pravomoćnosti presude. Četvrti strani državljanin kao i državljanin Republike Hrvatske također će biti privedeni na Općinski sud u Dubrovniku.