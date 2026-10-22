Država uzima sve više: Bakić upozorava na rekordni porezni ugriz, evo koliko radnicima ostaje

Rast plaća u Hrvatskoj posljednjih godina na prvi pogled donosi dobre vijesti zaposlenima. Međutim, iza sve većih bruto iznosa krije se trend na koji upozorava poduzetnik i ekonomski analitičar Nenad Bakić: država i jedinice lokalne samouprave uzimaju sve veći dio ukupnog troška rada. Prema analizi koju je objavio na platformi PokazateljiHR, takozvani porezni ugriz na plaće dosegnuo je rekordne razine u promatranom razdoblju. Bakić upozorava da nije riječ samo o rastu apsolutnih poreznih prihoda, nego i o povećanju njihova udjela u ukupnom trošku rada.

Od manje od 34 do 37,6 posto

Prema Bakićevim izračunima, porezni ugriz u razdoblju od približno pet godina porastao je s nešto manje od 34 na 37,6 posto. Drugim riječima, od svakih 100 eura koje poslodavac izdvoji za ukupni trošak zaposlenika, prema tom izračunu, približno 37,60 eura odlazi na poreze i obvezne doprinose, dok radniku ostaje oko 62,40 eura neto plaće. Pritom je važno naglasiti da doprinosi uključuju financiranje mirovinskog i zdravstvenog sustava, pa cjelokupni iznos ne predstavlja slobodno raspoloživ novac državnog ili gradskog proračuna.

Zašto rast plaća povećava porezno opterećenje?

Bakić ističe problem koji ekonomisti nazivaju fiskalnim puzanjem. Kada bruto plaće rastu, a porezni razredi i osobni odbici ne prate dovoljno brzo taj rast, povećava se dio primanja na koji se obračunava porez. Tako radnici mogu plaćati razmjerno više poreza čak i kada vlasti formalno ne povećavaju porezne stope. Posebno je zanimljivo da rast plaća ne mora značiti jednako povećanje kupovne moći. Dio nominalnog povećanja posljedica je inflacije, dok porezni sustav može dodatno smanjiti korist koju zaposlenici osjećaju na svojim računima.

Gradovi među najvećim dobitnicima

Bakić posebno kritizira jedinice lokalne samouprave, koje imaju mogućnost određivanja stopa poreza na dohodak unutar zakonskih granica. Nakon ukidanja prireza početkom 2024. godine gradovi i općine dobili su veću samostalnost u određivanju poreznih stopa. Prema primjeru iz njegove analize, kada poslodavac za radnika izdvaja ukupno 3.500 eura, iznos neto plaće razlikuje se ovisno o prebivalištu zaposlenika. U Zagrebu bi radnik u tom primjeru primio 1.989 eura neto, u Splitu 2.016 eura, a u Bjelovaru 2.079 eura.

Razlika između Zagreba i Bjelovara iznosi 90 eura mjesečno, odnosno 1.080 eura godišnje. To pokazuje koliko odluke lokalnih vlasti mogu utjecati na iznos koji radnici doista dobivaju, pišu PokazateljiHR.

Stotine milijuna eura dodatnih prihoda

Prema Bakićevoj procjeni, zbog nedovoljnog usklađivanja poreznih parametara i nesmanjivanja lokalnih poreznih stopa javni sektor mogao bi prikupiti dodatnih 600 do 700 milijuna eura, povrh povećanja prihoda koje bi ionako nastalo proporcionalno rastu plaća. Riječ je o analitičarevoj procjeni, a ne o službeno potvrđenom iznosu dodatno naplaćenog poreza.

Kao ilustraciju navodi Grad Zagreb, koji je za 2026. planirao povećanje prihoda od poreza na dohodak od približno 173 milijuna eura u odnosu na tadašnji plan za 2025. godinu. Bakić smatra da takva situacija lokalnim vlastima omogućuje lakše financiranje rashoda bez donošenja politički nepopularnih odluka o povećanju poreznih stopa.

Što kažu najnoviji službeni podaci o plaćama?

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, objavljenima 21. listopada, prosječna neto plaća za kolovoz 2026. iznosila je 1543 eura, a prosječna bruto plaća 2180 eura. U odnosu na kolovoz prethodne godine neto plaća nominalno je porasla 6,7 posto, a realno 2,4 posto. Bruto plaća rasla je brže, nominalno 8,2 posto.

Medijalna neto plaća iznosila je 1.336 eura, što znači da je polovica zaposlenih obuhvaćenih statistikom primila manje, a polovica više od tog iznosa. Ti podaci pokazuju da plaće realno rastu, ali i da se povećanje bruto primanja ne prenosi u jednakom postotku na neto iznose.

Može li se porezni ugriz smanjiti?

Bakić predlaže redovitije usklađivanje poreznih razreda s rastom plaća, a kao moguće rješenje spominje i njihovo automatsko prilagođavanje inflaciji. Od lokalnih vlasti očekuje smanjivanje poreznih stopa kada rast plaća dovodi do znatnog povećanja proračunskih prihoda. Takve mjere mogle bi omogućiti zaposlenicima da zadrže veći dio povećanja plaća, ali bi istodobno smanjile prihode javnih proračuna u odnosu na scenarij bez tih promjena, pišu PokazateljiHR.

Ključno pitanje stoga više nije samo koliko plaće rastu, nego koliko od tog rasta završava na računima radnika, a koliko u sustavu poreza i doprinosa. Upravo na tu razliku Bakić upozorava, otvarajući raspravu o tome trebaju li država i lokalne vlasti dio povećanih prihoda vratiti građanima kroz manje porezno opterećenje rada.