Zadarska županija objavila je javni poziv za prodaju šest građevinskih zemljišta u državnom vlasništvu, čije se početne cijene kreću od 16.600 do 55.300 eura. Riječ je o parcelama na šest različitih lokacija, površine od 303 do 1.200 četvornih metara, koje se prodaju putem javnog prikupljanja pisanih ponuda. Zainteresirani kupci mogu sudjelovati u postupku prema uvjetima iz Javnog poziva broj 2/26, a krajnji rok za dostavu ponuda je 15. prosinca 2026. godine u 10 sati.

Najskuplje zemljište nalazi se u Žeravi

Najviša početna cijena određena je za građevinsko zemljište u Žeravi, površine 761 četvorni metar, koje se prodaje za najmanje 55.300 eura. Među skupljim parcelama nalazi se i zemljište u Gornjem Karinu, površine 500 četvornih metara, s početnom cijenom od 41.500 eura. Ove dvije parcele izdvajaju se po početnoj vrijednosti, premda se njihova konačna prodajna cijena može povećati ako pristigne više prihvatljivih ponuda.

Znatno niže početne cijene određene su za preostale četiri nekretnine. U Nadinu se prodaje parcela površine 1.200 četvornih metara za najmanje 19.900 eura, dok zemljište u Gorici, površine 303 četvorna metra, ima početnu cijenu od 17.500 eura. Razlike u cijenama ovise o procijenjenoj vrijednosti pojedine nekretnine, a ne samo o njezinoj površini.

Parcela od 1.039 kvadrata za 16.600 eura

Najniža početna cijena u javnom pozivu odnosi se na parcelu u Lepurima, površine 1.039 četvornih metara, koja se nudi za 16.600 eura. Zemljište iste površine u Islamu Grčkom ima početnu vrijednost od 17.200 eura. To znači da se dvije parcele površine veće od tisuću četvornih metara nude po početnim cijenama nižima od 20.000 eura.

Međutim, kupci moraju imati na umu da je riječ o početnim, a ne konačnim prodajnim cijenama. Također, činjenica da je zemljište označeno kao građevinsko ne znači automatski da je na njemu moguće odmah započeti gradnju željenog objekta. Prije predaje ponude potrebno je provjeriti prostornoplanske uvjete, pristup prometnici, mogućnost priključenja na infrastrukturu i eventualna druga ograničenja.

Kupci moraju uplatiti jamčevinu

Za sudjelovanje u postupku potrebno je dostaviti propisanu dokumentaciju i uplatiti jamčevinu u skladu s uvjetima javnog poziva. Za pojedine nekretnine jamčevina iznosi deset posto početne cijene, a detaljni iznosi navedeni su u natječajnoj dokumentaciji. Nekretnine se prodaju u zatečenom stanju, prema načelu „viđeno-kupljeno”, zbog čega je prethodna provjera posebno važna.

Kupci, osim ugovorene kupoprodajne cijene, mogu imati i dodatne obveze povezane s troškovima procjene nekretnine te naknadama za izdvajanje zemljišta iz šumskogospodarskog područja, ondje gdje je to primjenjivo. Zainteresirani bi zato trebali pregledati zemljišnoknjižne i katastarske podatke prije bilo kakve financijske odluke. Sama početna cijena ne mora predstavljati ukupan trošak stjecanja i budućeg korištenja parcele.

Ponude se primaju do 15. prosinca

Ponude se podnose isključivo pisanim putem, neposredno u pisarnicu Zadarske županije ili preporučenom pošiljkom na adresu Ivana Mažuranića 28, Zadar. Rok za njihovu dostavu istječe 15. prosinca 2026. u 10 sati, a javno otvaranje predviđeno je istoga dana na adresi Ivana Mažuranića 30. Zainteresirani kupci sve potrebne obrasce i detaljne uvjete mogu pronaći u službenoj natječajnoj dokumentaciji.

Prodaja državnog zemljišta otvara i pitanje budućeg korištenja prostora te mogućnosti razvoja manjih naselja u zadarskom zaleđu. Za pojedine kupce ovakvi natječaji mogu predstavljati priliku za stjecanje zemljišta po početnim cijenama nižima od onih koje se uobičajeno traže na pojedinim tržišnim lokacijama. Ipak, isplativost kupnje ovisit će o konkretnim karakteristikama parcele, mogućnostima gradnje i konačno postignutoj cijeni.