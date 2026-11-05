Država prodaje sedam zemljišta u Dalmaciji: Jedna parcela nalazi se blizu mora, a najjeftinija stoji samo 5.800 eura!

Novi javni poziv za prodaju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske mogao bi privući pozornost građana koji traže zemljište u Dalmaciji. Splitsko-dalmatinska županija 2. studenoga objavila je Javni poziv broj 2/26, a među ponuđenim nekretninama nalaze se parcele na otoku Braču, Makarskom primorju te u Dalmatinskoj zagori.

Prema podacima objavljenima na specijaliziranom servisu Erbine, u ovom je postupku ponuđeno sedam zemljišta ukupne površine 7.160 četvornih metara, čiji zbroj početnih cijena iznosi 292.100 eura. Razlike u cijenama izrazite su, a posebno se izdvaja jedna parcela u Podaci, nedaleko od mora.

Najskuplje zemljište nalazi se u Podaci, približno 230 metara od mora

Najvišu početnu cijenu ima zemljište u Podaci na Makarskom primorju, gdje država prodaje parcelu površine 1.133 četvorna metra za početnih 175.000 eura. To odgovara cijeni od približno 154 eura po četvornome metru, što je znatno više nego na većini ostalih ponuđenih lokacija.

Prema podacima servisa Erbine, koji koristi i katastarske podatke, zemljište je udaljeno približno 230 metara od mora zračnom linijom. Ipak, taj podatak ne govori ništa o mogućnosti gradnje, prometnom pristupu ili stvarnoj pješačkoj udaljenosti od obale. Riječ je o katastarskoj čestici 2157/2 u katastarskoj općini Podaca.

Dvije parcele na Braču: Cijene se znatno razlikuju

Među ponuđenim nekretninama nalaze se i dvije parcele na otoku Braču. U Bobovišćima se prodaje zemljište površine 360 četvornih metara, a početna cijena iznosi 36.600 eura, odnosno približno 102 eura po četvornome metru.

Druga bračka nekretnina nalazi se na području Pučišća. Ondje se prodaje zemljište površine 984 četvorna metra za 22.300 eura, što odgovara cijeni od približno 22,66 eura po kvadratu. Velika razlika između cijena dviju bračkih parcela pokazuje koliko se početne vrijednosti zemljišta mogu razlikovati čak i unutar istog otoka, no za potpunu usporedbu potrebno je utvrditi njihovu namjenu, položaj i druge karakteristike.

U Zagori zemljište već od 5.800 eura: Evo svih sedam parcela

Najniža početna cijena zabilježena je na području Ciste, gdje se parcela od 487 četvornih metara prodaje za 5.800 eura. U istoj katastarskoj općini ponuđena je i znatno veća parcela, od 1.777 četvornih metara, s početnom cijenom od 21.100 eura.

Donosimo pregled svih sedam ponuđenih nekretnina:

Lokacija Površina Početna cijena Podaca 1.133 m² 175.000 € Bobovišća, Brač 360 m² 36.600 € Studenci 1.988 m² 23.200 € Pučišća, Brač 984 m² 22.300 € Cista, čestica 898/9 1.777 m² 21.100 € Voštane 431 m² 8.100 € Cista, čestica 898/10 487 m² 5.800 €

U Studencima je ponuđena površinom najveća parcela, koja obuhvaća gotovo dvije tisuće četvornih metara. Njezina početna cijena iznosi 23.200 eura, odnosno približno 11,67 eura po kvadratu. U Voštanima, na području triljskog kraja, zemljište od 431 četvornog metra ponuđeno je za 8.100 eura.

Niska cijena ne znači da se na zemljištu može graditi

Iako pojedine početne cijene mogu djelovati privlačno, posebno u usporedbi s tržištem nekretnina u obalnim dijelovima Dalmacije, kupnja zemljišta zahtijeva detaljnu provjeru dokumentacije. Sama činjenica da je određena čestica ponuđena na prodaju ne znači da se na njoj može graditi kuća, apartman ili neki drugi objekt.

Zainteresirani kupci trebali bi provjeriti nalazi li se zemljište unutar građevinskog područja, kakva je njegova namjena prema prostornom planu, postoji li uređen pristupni put te postoje li tereti ili druga ograničenja. Posebno je važno usporediti podatke iz zemljišnih knjiga i katastra te provjeriti stvarno stanje na terenu.

Također valja naglasiti da su navedeni iznosi početne, a ne konačne prodajne cijene. Konačna cijena pojedine nekretnine ovisit će o pristiglim ponudama i ishodu natječajnog postupka.

Ponude se primaju do 3. prosinca: Gdje pronaći dokumentaciju?

Javni poziv broj 2/26 objavila je Splitsko-dalmatinska županija putem svojeg Upravnog odjela za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i imovinsko-pravne poslove. Objavu je na svojim službenim stranicama prenijelo i Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Rok za podnošenje ponuda istječe 3. prosinca 2026. godine. Službena natječajna dokumentacija i obrazac prijave dostupni su na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije, a zainteresirani kupci prije prijave trebaju proučiti sve propisane uvjete, uključujući način predaje ponude i eventualnu obvezu uplate jamčevine.

Cjeloviti poziv i prijavni obrazac dostupni su na poveznici:

JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRŽAVNIH NEKRETNINA 2/26 – SLUŽBENA DOKUMENTACIJA