Država priprema registar kućnih peći i kamina: Evidentirat će se uređaji za grijanje, a evo što to znači za građane!

Hrvatska priprema uspostavu nacionalnog Registra malih kućnih ložišta, sustava kojim bi se prvi put na jedinstven način prikupljali podaci o uređajima za grijanje u kućanstvima, vrstama goriva i njihovim emisijskim karakteristikama. Riječ je o projektu koji bi u budućnosti mogao obuhvatiti velik broj kućanstava koja za grijanje koriste drva, pelete i druge vrste goriva.

Registar pod nazivom ReMaL jedna je od planiranih aktivnosti europskog projekta LIFE Slovenia SupAIR, u kojem sudjeluje Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije. Provedba projekta predviđena je u razdoblju od 2027. do 2034. godine, a glavni je cilj poboljšanje kvalitete zraka i smanjenje emisija štetnih tvari.

Zašto država želi popisivati kućne peći?

Mala kućna ložišta predstavljaju značajan izvor onečišćenja zraka, osobito tijekom hladnijeg dijela godine kada je potrošnja ogrjevnih goriva najveća. Njihov utjecaj ovisi o vrsti uređaja, kvaliteti goriva, načinu loženja i tehničkom stanju sustava grijanja.

Posebno su važne lebdeće čestice PM2,5, čiji je promjer manji od 2,5 mikrometra. Zbog izrazito malih dimenzija mogu prodrijeti duboko u dišni sustav, a dugotrajna izloženost povišenim koncentracijama povezuje se s povećanim zdravstvenim rizicima.

Ministarstvo smatra da je za kvalitetnije upravljanje zaštitom zraka potrebno znati koliko se pojedinih vrsta ložišta koristi, gdje su raspoređena i kakve emisije mogu stvarati. Bez takvih podataka teško je precizno procijeniti udio grijanja kućanstava u ukupnom onečišćenju.

Podaci iz Dalmacije pokazuju zašto je to važno

Zanimljive podatke sadrži i Program zaštite zraka Grada Šibenika za razdoblje 2023. – 2027. godine. Prema procjenama emisija za 2019. godinu, mala ložišta bila su najveći izvor emisija lebdećih čestica PM10 i PM2,5 na području Šibensko-kninske županije.

Industrija je, prema istim podacima, bila drugi najvažniji izvor emisija tih čestica, dok su cestovni i brodski promet imali posebno važnu ulogu kod emisija dušikovih oksida.

Pritom treba naglasiti da je riječ o procijenjenim emisijama za 2019. godinu, a ne o aktualnim mjerenjima koncentracija onečišćujućih tvari u zraku. Unatoč tome, podaci jasno pokazuju da se problem onečišćenja ne može promatrati isključivo kroz industriju i promet.

Hoće li građani morati prijavljivati peći i kamine?

To je jedno od najvažnijih pitanja koje otvara najava novog registra. Zasad, međutim, nije službeno utvrđen model prikupljanja podataka od građana, niti je poznato hoće li vlasnici kućnih ložišta imati obvezu samostalne prijave.

Jedna od mogućnosti jest povezivanje podataka s postojećim lokalnim evidencijama i radom dimnjačarskih službi. Projekt predviđa i edukacije stručnih službi, dimnjačara te predstavnika jedinica lokalne samouprave, ali konkretni administrativni postupci tek trebaju biti razrađeni.

Ministarstvo nije objavilo da se u okviru uspostave registra uvode posebne naknade ili kazne za građane. Zato najavu buduće evidencije ne treba poistovjećivati s trenutačnim uvođenjem novih obveza za vlasnike peći i kamina.

Hrvatska preuzima iskustva Slovenije

Projekt LIFE Slovenia SupAIR temelji se na suradnji Hrvatske i Slovenije, koja već ima iskustva s razvijenim sustavima evidentiranja malih ložišta. Cilj je prilagoditi takva rješenja hrvatskom zakonodavnom i institucionalnom okviru.

Osim prikupljanja podataka, registar bi trebao pomoći pri planiranju mjera energetske obnove kućanstava, zamjene zastarjelih uređaja za grijanje i učinkovitijeg korištenja raspoloživih financijskih potpora.

Za građane je zasad najvažnija činjenica da je ReMaL projekt u pripremi, a ne već uspostavljena nova zakonska obveza. Hoće li i na koji način vlasnici peći, kamina i kotlova morati sudjelovati u evidentiranju, trebalo bi postati jasnije tijekom daljnje pripreme projekta.