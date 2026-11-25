Ministarstvo hrvatskih branitelja pokrenulo je tri zasebna postupka jednostavne nabave za izvođenje radova na sanaciji stanova na području Splita. Ukupna procijenjena vrijednost radova iznosi 78.250 eura bez PDV-a, odnosno nešto više od 97.800 eura s PDV-om, a zainteresirani izvođači svoje ponude mogu dostaviti do 30. studenoga.

Riječ je o stanovima na trima različitim gradskim lokacijama, u Sukoišanskoj, Hercegovačkoj i Stepinčevoj ulici. Za svaki od stanova izrađen je zaseban troškovnik, a Ministarstvo će kroz odvojene postupke nabave odabrati izvođače radova. Pri odabiru ponuda kao kriterij navedena je cijena.

Najveći zahvat planiran u Stepinčevoj ulici

Prema procijenjenim vrijednostima objavljenih postupaka, najviše novca predviđeno je za obnovu stana u Stepinčevoj ulici, gdje bi vrijednost radova trebala iznositi 36.850 eura bez PDV-a. Za sanaciju stana u Hercegovačkoj ulici predviđeno je 26.600 eura, dok je procijenjena vrijednost radova u Sukoišanskoj ulici 14.800 eura.

Za sva tri zahvata predviđeno je trajanje radova od 60 dana. Konkretni opseg pojedinačnih radova utvrđen je troškovnicima, a iz javno dostupnih sažetaka nije moguće zaključiti hoće li zahvati uključivati cjelovitu obnovu svih instalacija ili samo određene građevinske i završne radove. Konačni troškovi bit će poznati nakon završetka postupaka nabave.

Dio šireg sustava stambenog zbrinjavanja branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi različite mjere stambenog zbrinjavanja hrvatskih ratnih vojnih invalida i drugih zakonom utvrđenih kategorija korisnika, uključujući članove obitelji stradalih i nestalih hrvatskih branitelja. Sustav obuhvaća različite oblike pomoći, od stambenih kredita i financijskih potpora do dodjele nekretnina u državnom vlasništvu, ovisno o ispunjavanju propisanih uvjeta.

Obnova postojećih stanova omogućuje ponovno korištenje nekretnina kojima su potrebni građevinski zahvati. U gradu poput Splita, u kojem su cijene kupnje i najma stanova visoke, mogućnost korištenja stambenog fonda kojim raspolaže država posebno je važna za građane koji ostvaruju pravo na neki oblik stambenog zbrinjavanja.

Rok za ponude istječe 30. studenoga

Ministarstvo je za sva tri postupka odredilo isti datum završetka prikupljanja ponuda, ali različite termine tijekom dana. Nakon pregleda dostavljenih ponuda i odabira izvođača moći će se utvrditi stvarna vrijednost planirane obnove.

Zasad nije objavljeno kada će stanovi biti spremni za korištenje niti jesu li već dodijeljeni konkretnim korisnicima. Za sada je potvrđeno da država priprema njihovu sanaciju, za koju je ukupno procijenjeno gotovo 80.000 eura bez PDV-a.