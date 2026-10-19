Država osigurala 5 milijuna eura za djecu i pomoć roditeljima: Gradovi i općine mogu dobiti do 70.000 eura

Ministarstvo demografije i useljeništva objavilo je Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti za predškolsku djecu te djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole u lokalnim zajednicama“, ukupne vrijednosti 5 milijuna eura.

Cilj Poziva je unaprijediti kvalitetu života djece i obitelji osiguravanjem dostupnih, sigurnih i kvalitetnih edukativnih, kulturnih i sportskih sadržaja za djecu predškolske dobi i učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole, i to od početka školske godine 2026./2027. do početka školske godine 2027./2028.

Organiziranim sadržajima tijekom školske godine i praznika roditeljima se osigurava kontinuitet podrške te olakšava usklađivanje obiteljskog i profesionalnog života. Istodobno se kroz edukativne, sportske, kreativne i kulturno-umjetničke aktivnosti potiče tjelesni, intelektualni i emocionalni razvoj djece. Poseban je naglasak na dostupnosti programa u urbanim, prigradskim i ruralnim područjima te na jačanju kapaciteta i suradnje lokalnih dionika.

Od ukupnog iznosa, 3 milijuna eura namijenjeno je projektima jedinica lokalne samouprave razvrstanih od I. do IV. skupine prema Indeksu razvijenosti, a 2 milijuna eura projektima jedinica lokalne samouprave razvrstanih od V. do VIII. skupine. Iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektu kreće se od 10.000 do 70.000 eura.

„Roditeljima je važno znati da su im djeca, dok su oni na poslu, sigurna i uključena u sadržaje koji ih vesele i razvijaju. Također, želimo da dijete u malom mjestu ima jednake prilike kao dijete u velikom gradu. Posebno smo vodili računa o slabije razvijenim sredinama, kojima je namijenjen veći iznos bespovratnih sredstava, jer obiteljima u takvim sredinama ovakva podrška često znači najviše“, istaknuo je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić.

Na Poziv se mogu prijaviti jedinice lokalne samouprave na području Republike Hrvatske i Grad Zagreb. Projekte mogu provoditi u partnerstvu s drugim jedinicama lokalne samouprave, javnim ustanovama te organizacijama civilnoga društva – udrugama, zakladama, vjerskim zajednicama i pravnim osobama Katoličke Crkve.

Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem aplikacijskog sustava https://eprijave-mindu.gov.hr/ Prijava/Index , najkasnije do 19. studenoga 2026. godine do 16 sati. Prijedlozi zaprimljeni nakon isteka roka neće se uzimati u razmatranje.