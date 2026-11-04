Država odobrila prve potpore za velike obitelji: Za kupnju automobila do 15.000 eura, novac dobiva 167 obitelji

Prve novčane potpore za kupnju vozila sa sedam ili više sjedala odobrene su za 167 hrvatskih obitelji s ukupno 764 djece. Riječ je o pilot-programu Ministarstva demografije i useljeništva, kojim se obiteljima s četvero i više djece omogućuje sufinanciranje kupnje većeg automobila u iznosu do 15.000 eura. Upravni odbor Zaklade "Hrvatska za djecu" donio je odluku o dodjeli prvih potpora u ukupnom iznosu od 2.389.680,15 eura, a zbog velikog interesa za ovu mjeru Vlada je osigurala dodatna sredstva. Naime, Ministarstvo demografije i useljeništva za provedbu programa prvotno je izdvojilo 2,2 milijuna eura. Međutim, nakon velikog broja prijava, rebalansom državnog proračuna iznos je povećan za dodatnih 2,3 milijuna eura, pa je za ovu namjenu sada ukupno osigurano 4,5 milijuna eura.

Potpora do 15.000 eura za kupnju većeg automobila

Cilj programa je olakšati svakodnevni život obiteljima s četvero i više djece, kojima je zbog broja članova često potrebno prostranije vozilo. Financijska pomoć namijenjena je kupnji automobila sa sedam ili više sjedala, čime se roditeljima želi olakšati prijevoz djece u školu, vrtić, na izvanškolske aktivnosti, liječničke preglede i druge obveze. Iz Ministarstva ističu kako je povećanje proračunskih sredstava omogućilo nastavak provedbe programa i potencijalno uključivanje većeg broja obitelji. Korisnici kojima je potpora već odobrena bit će obaviješteni o daljnjim koracima i postupku sklapanja ugovora, u skladu s uvjetima programa."

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić naglasio je kako velik interes za ovu mjeru pokazuje da je riječ o pomoći koja odgovara konkretnim potrebama obitelji. "Prvih 167 obitelji s ukupno 764 djece ostvarilo je pravo na potporu za kupnju vozila sa sedam ili više sjedala, za što smo osigurali gotovo 2,4 milijuna eura. Za obitelji s četvero i više djece veće vozilo nije luksuz, nego stvarna životna potreba", poručio je Šipić.

Dodao je kako je upravo zbog velikog interesa odlučeno povećati raspoloživa sredstva. "Iznimno velik interes obitelji potvrdio je koliko je ova mjera važna, zbog čega smo rebalansom proračuna osigurali dodatnih 2,3 milijuna eura kako bismo potporom obuhvatili što više obitelji. Ovo je tek prva odluka i nastavljamo dalje s ovom mjerom, jer je naša poruka jasna – prepoznajemo potrebe velikih obitelji i na njih odgovaramo konkretnim mjerama", istaknuo je ministar. Naglasio je i kako ulaganje u roditelje i djecu smatra jednim od ključnih preduvjeta demografske obnove Hrvatske.

Odluka o dodjeli potpora bit će javno objavljena

Odluka Upravnog odbora Zaklade “Hrvatska za djecu” o dodjeli novčanih potpora trebala bi tijekom srijede, 4. studenoga, biti objavljena na službenim internetskim stranicama Zaklade. Za provedbu pilot-programa zadužena je Zaklada “Hrvatska za djecu”, dok financijska sredstva osigurava Ministarstvo demografije i useljeništva. Iz Ministarstva poručuju kako će nastaviti razvijati mjere usmjerene na poboljšanje kvalitete života obitelji s djecom, a povećanje sredstava za ovaj program trebalo bi omogućiti da financijsku pomoć ostvari još obitelji koje ispunjavaju propisane uvjete.