Država najavljuje oštriji obračun s bespravnom gradnjom i ilegalnim iznajmljivanjem: Inspektori dobivaju nove ovlasti, stiže i tajna kupnja

Državni inspektorat priprema velike promjene u načinu provođenja inspekcijskih nadzora u Hrvatskoj. Novim zakonom želi se omogućiti brže uklanjanje bespravno izgrađenih objekata, učinkovitije otkrivanje ilegalnih iznajmljivača te proširiti ovlasti inspektora. Među predloženim novostima posebno se ističe uvođenje takozvane tajne kupnje u turističkom sektoru.

ržavni inspektorat (DIRH) namjerava Vladi uputiti prijedlog potpuno novog Zakona o Državnom inspektoratu, umjesto da se postojeći propis ponovno mijenja i dopunjuje. U Inspektoratu smatraju da su godine primjene aktualnog zakona pokazale brojne slabosti koje otežavaju rad inspekcijskih službi, produljuju postupke i smanjuju učinkovitost nadzora.

Bespravna gradnja pod strožim nadzorom

Jedan od glavnih ciljeva najavljenih zakonskih promjena odnosi se na bespravnu gradnju.

U Državnom inspektoratu ocjenjuju da dosadašnji mehanizmi nisu dali zadovoljavajuće rezultate, osobito kada je riječ o provedbi mjera protiv nezakonito izgrađenih objekata. Zbog toga se predlaže pojednostavnjenje administrativnih postupaka i ubrzavanje prisilnog uklanjanja bespravnih građevina. Takve bi promjene inspektorima trebale omogućiti učinkovitije postupanje u slučajevima u kojima se utvrdi da je objekt izgrađen protivno propisima.

Ipak, riječ je zasad o planiranim zakonskim izmjenama, a konkretna pravila i postupci bit će poznati tek nakon izrade prijedloga zakona.

Tajna kupnja kao novo oružje protiv ilegalnog iznajmljivanja

Posebnu pozornost privlači prijedlog uvođenja probne, odnosno tajne kupnje u radu turističke inspekcije. Takav bi postupak inspektorima omogućio provjeru pružaju li se ugostiteljske i turističke usluge bez potrebne registracije.

U Inspektoratu upozoravaju na porast neregistriranog obavljanja ugostiteljske djelatnosti i pružanja turističkih usluga, zbog čega postojeće ovlasti smatraju nedovoljnima. Uvođenjem tajne kupnje žele olakšati dokazivanje nepravilnosti i učinkovitije otkrivati one koji posluju izvan zakonskih okvira.

Ova bi mjera mogla biti posebno značajna za turistička područja, uključujući Dalmaciju, gdje je iznajmljivanje smještaja važan dio gospodarske aktivnosti.

Moguće promjene i kod novčanih kazni

Novi zakon trebao bi donijeti i reviziju prekršajnih odredbi.

U Državnom inspektoratu smatraju da postojeće novčane kazne treba prilagoditi euru i inflacijskim kretanjima kako bi sankcije imale snažniji odvraćajući učinak. Točan iznos eventualnih novih kazni zasad nije poznat.

Uz promjene u kažnjavanju, planira se i drukčija organizacija inspekcijskog nadzora. Cilj je smanjiti administrativno opterećenje inspektora te omogućiti da se više vremena i resursa usmjeri na slučajeve koji predstavljaju najveći rizik. Predviđa se i redefiniranje načina zaprimanja i obrade prijava te pokretanja inspekcijskih postupaka.

Promjene i u zaštiti zdravlja bilja

Osim graditeljstva i turizma, novi zakon trebao bi obuhvatiti i područje fitosanitarne zaštite.

Državni inspektorat želi uspostaviti učinkovitije mehanizme za provedbu hitnih fitosanitarnih mjera u situacijama koje su od posebnog interesa za Hrvatsku. Postojeća rješenja ocjenjuju nedostatnima, pa smatraju da je potrebno omogućiti brže postupanje nadležnih službi.

U Inspektoratu, kojim upravlja glavni državni inspektor Točnijo Glavinić, naglašavaju da cilj nije samo proširiti ovlasti inspektora, nego i ukloniti proceduralne prepreke koje usporavaju njihov rad.

Kada bi nova pravila mogla stupiti na snagu?

Prema planu zakonodavnih aktivnosti objavljenom na portalu e-Savjetovanja, prijedlog novog Zakona o Državnom inspektoratu trebao bi biti upućen u Vladinu proceduru tijekom prvog tromjesečja 2027. godine. To znači da najavljene mjere još nisu na snazi i da će prije njihove primjene biti potrebno provesti zakonodavni postupak.

Ako predložene promjene budu prihvaćene, Državni inspektorat dobit će drukčiji pravni okvir za postupanje protiv bespravne gradnje, neregistriranog iznajmljivanja i drugih nepravilnosti koje su u njegovoj nadležnosti.