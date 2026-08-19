Država na Balkanu ozbiljno shvatila iranske prijetnje: Krenule zaštite važnih vojnih baza, reagirao i NATO

Bugarske vlasti znatno su pojačale zaštitu zračne baze Bezmer nakon informacija da je Iran razmatrao mogućnost napada na američke vojne ciljeve u jugoistočnoj Europi ako dođe do nove eskalacije sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama. Bugarski ministar unutarnjih poslova Ivan Demerdžijev izjavio je nakon sjednice vlade da su u koordinaciji s Ministarstvom obrane poduzete sve raspoložive sigurnosne mjere.

"Za Bezmer smo poduzeli sve moguće mjere. Osigurali smo se za mnogo višu razinu prijetnje od one koja se trenutačno prijavljuje putem službi i informacija koje primamo", kazao je Demerdžijev, prenosi bugarska državna agencija BTA.

Iran navodno proučavao ciljeve u Bugarskoj

Povod za reakciju Sofije je izvješće Financial Timesa, koji se poziva na dvije osobe bliske režimu u Teheranu. Prema tim tvrdnjama, iranske snage analizirale su mogućnost udara na američke vojne objekte u jugoistočnoj Europi, među kojima se spominje i Bugarska.

Posebno se izdvaja zračna baza Bezmer, koju američke snage koriste za operacije aviona-cisterni za nadopunjavanje gorivom. Kao još jedna potencijalna meta spominje se Cipar. Bugarski mediji naglašavaju da zasad nema podataka da je odluka o napadu donesena, već se radi o scenarijima koje su, prema izvorima Financial Timesa, analizirali iranski vojni planeri.

Protudronski sustavi, radari i raketna zaštita

Bugarska nacionalna televizija BNT objavila je da se u Bezmeru nalaze moderni protudronski sustavi, raketni sustavi i snažni radari namijenjeni zaštiti od projektila. Bezmer je jedan od četiri bugarska vojna objekta predviđena za zajedničko korištenje sa SAD-om, zajedno s poligonom Novo Selo, logističkim centrom u Aytosu i bazom Graf Ignatievo. Bugarski parlament u srpnju je odobrio privremeno raspoređivanje do osam američkih KC-135 Stratotankera i do 250 američkih vojnika u Bezmeru. Raspoređivanje je predviđeno do početka listopada, a bugarska vlada tvrdi da je riječ o logističkoj potpori i da se borbene operacije protiv Irana neće izvoditi s bugarskog teritorija.

NATO: "Spremni smo zaštititi saveznike"

Na informacije o mogućim iranskim ciljevima reagirao je i NATO. Iz Saveza su za BNT poručili da je NATO spreman odgovoriti na svaku prijetnju i učiniti sve što je potrebno za zaštitu svojih članica. Podsjetili su i da je NATO-ova protuzračna obrana ranije ove godine više puta presrela balističke projektile ispaljene iz Irana prema Turskoj. Bugarske sigurnosne službe zasad, prema riječima ministra Demerdžijeva, ne procjenjuju prijetnju na razini koja bi odgovarala uvedenim mjerama. Vlasti ipak poručuju da će nastaviti djelovati preventivno i stalno pratiti razvoj situacije.