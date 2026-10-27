Država dijeli 20 milijuna eura! Prijave uskoro počinju, a tko zakasni, mogao bi ostati bez novca

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je poziv za sufinanciranje kupnje novih električnih vozila. Za tu je namjenu osigurano ukupno 20 milijuna eura. Iako su prijave trebale započeti 28. listopada, iz Fonda su u utorak popodne priopćili da se prijave pomiču na 5. studenoga u 9 sati, kako bi se svim zainteresiranim građanima omogućilo dodatno vrijeme za pripremu, piše Dnevnik.hr.

Prijave se zaprimaju isključivo elektroničkim putem.

Na poziv se mogu prijaviti isključivo fizičke osobe, odnosno građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Sredstva su namijenjena kupnji novih vozila na električni pogon kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6 i L7, kao i vozila kategorije M1. Dakle, radi se o osobnim automobilima te različitim vrstama električnih mopeda, motocikala, tricikala i četverocikala. Subvencija se ne odnosi na kupovinu električnih bicikala, napominju iz Fonda.

Prijave na natječaj

Podnošenje prijava počinje 5. studenog u 9 sati, a građani moraju unijeti potrebne podatke i učitati dokumentaciju i informacijski sustav eFZOEU-a.

Prijava u sustav eFZOEU-a vrši se identifikacijom vjerodajnicama Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS) značajne razine sigurnosti. Prijavitelj prijavu podnosi samostalno, a u njegovo ime prijavu može podnijeti i opunomoćenik ako za navedeno ima specijalnu punomoć ovjerenu od javnog bilježnika.

Dodatne informacije o Pozivu mogu se dobiti telefonskim pozivom na 01/6448-444, kao i dostavljanjem upita elektroničkom poštom, na adresu pozivni.centar@fzoeu.hr.

Koliko iznosi subvencija?

Fizička osoba može ostvariti sredstva za nabavu najviše jednog vozila.

Najviši iznos koji građani mogu dobiti za nabavu vozila iz kategorije L1 - L7 je 2500 eura, odnosno najviše 40 posto vrijednosti vozila, pod uvjetom da je cijena vozila do 35.000 eura s PDV-om.

Za automobile vrijedne do 35.000 eura s PDV-om građani će moći dobiti do 9000 eura poticaja, dok će za skuplje od 35.000 eura dobiti do 7000 eura. U oba slučaja Fond će pokriti najviše 40 posto cijene vozila, dok električni automobili skuplji od 62.500 eura s PDV-om neće biti prihvatljivi za sufinanciranje.

Prihvatljivi i opravdani troškovi po pozivu su isključivo troškovi nabave novog vozila (radi stjecanja vlasništva ili financijskim leasingom) nastali najranije u razdoblju od dana objave poziva do 31. ožujka 2028. godine te predujma za kupnju novog vozila nastali i plaćeni najranije 1. siječnja 2026. godine.

Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa. Vozilo koje je u cijelosti plaćeno prije dana objave ovog poziva nije prihvatljivo za sufinanciranje.

Tko prvi, njegovo

Budući da će se zahtjevi obrađivati prema redoslijedu zaprimanja a očekuje se velik interes građana, preporučuje se da prije otvaranja poziva prijavitelji provjere mogućnost pristupa sustavu te da unaprijed pripreme elektroničke verzije svih potrebnih dokumenata.