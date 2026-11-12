Država daje u zakup atraktivne poslovne prostore diljem Hrvatske: Lokali u Splitu, Dubrovniku i Zagrebu traže nove zakupce, evo cijena!

Natječaj za zakup poslovnih prostora Z-8/26 obuhvaća atraktivne lokacije u Zagrebu, Osijeku, Dubrovniku, Slavonskom Brodu, Rijeci, Karlovcu, Vukovaru, Otočcu, Zadru, Splitu i Topuskom.

U Zagrebu se ističu poslovni prostori u Gundulićevoj ulici, nedaleko od Hrvatskog narodnog kazališta, površine 178,63 m², s početnom mjesečnom zakupninom od 2.846,62 eura, te u Ilici broj 58 i 188, površine 53,73 i 48 m². U Zagrebu se nude i dvije garaže, u Radauševoj i na Sveticama, površine 14,40 i 14,45 četvornih metara, s početnim mjesečnim zakupninama od 37,44 i 37,57 eura.

U središtu Osijeka, u Kapucinskoj ulici, nudi se prostor od 179,42 m² s početnom mjesečnom zakupninom od 1.685,97 eura, dok je u povijesnoj jezgri Dubrovnika dostupan prostor od 18,59 m² , a početna mjesečna zakupnina iznosi 1.412,84 eura. U Rijeci su dostupna tri prostora, površine 11, 29 i 52 m², s početnim mjesečnim zakupninama od 29,66 do 208 eura. Ponudu upotpunjuju poslovni prostori na karlovačkim, zadarskim i drugim gradskim lokacijama te se uz zagrebačke nude i garaže u Topuskom.

Natječaj se prvi put provodi prema novoj Odluci o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora, kojom se početna mjesečna zakupnina određuje kao i dosada uzimajući u obzir lokaciju, površinu te po novoj odluci i dopuštenu djelatnost koja se može obavljati u prostoru. Namjena prostora obuhvaća različite djelatnosti, od ugostiteljske, trgovačke, uredske i usluže do obrazovne, kulturne i osnovnih servisa, a za svaki prostor djelatnost je definirana javnim pozivom.

S novom odlukom o davanju prostora u zakup uz određivanje djelatnosti koja se može obavljati u pojedinom prostoru, novitet je i obvezna javnobilježnički ovjerena izjava ponuditelja te nova pravila uvezivanja i numeriranja ponuda, a pregled noviteta dostupan je na mrežnim stranicama Državnih nekretnina dok su uz javni poziv objavljeni i potrebni obrasci za podnošenje ponuda.

Razgledavanje prostora organizirano je od 23. do 26. studenoga, a ponude se zaprimaju do 14. prosinca 2026. u 12 sati, kada istječe rok za prijavu. Poslovni prostori daju se u zakup na deset godina, a pravo sudjelovanja imaju pravne osobe te fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću. Za garaže se mogu prijaviti i ostale fizičke osobe.

Cjelovit javni poziv, raspored razgledavanja, dopuštene djelatnosti, kao i uvjeti sudjelovanja i potrebni obrasci za podnošenje ponuda dostupni su na mrežnim stranicama Državnih nekretnina.