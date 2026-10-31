Država daje 100 eura mladima, a mnogi još nisu iskoristili priliku: Evo tko ima pravo i kako do novca

Sto eura možda nije iznos koji će vam promijeniti život, ali sasvim je dovoljno za nekoliko odlazaka u kino, dobar koncert, kazališnu predstavu ili kupnju knjiga koje već dugo želite pročitati. A još je bolje kada vam taj novac netko daruje.

Upravo takvu pogodnost država je ove godine pripremila za mlade koji navršavaju 18 godina. Riječ je o Kulturnoj iskaznici, projektu Ministarstva kulture i medija zahvaljujući kojem osamnaestogodišnjaci dobivaju 100 eura za kulturne sadržaje po vlastitom izboru.

Projekt je pokrenut još u svibnju, a prema najnovijim podacima iskaznicu je dosad aktiviralo 10.000 mladih. U nastavku donosimo informacije o tome tko ima pravo na novac, kako do njega doći i na što ga sve možete potrošiti, piše portal Putni kofer.

Krenimo od najvažnijeg. Kulturna iskaznica namijenjena je svima koji tijekom 2026. godine navršavaju 18 godina. Pritom nije važno idete li još u školu, studirate, radite ili trenutačno nemate posao. Nema ni posebnih uvjeta vezanih uz prihode roditelja ili školski uspjeh. Važno je samo da pripadate generaciji koja ove godine slavi punoljetnost.

Svaki korisnik dobiva 100 eura koje može potrošiti do svojeg 19. rođendana. Međutim, nemojte očekivati uplatu na bankovni račun ili novac koji možete podići na bankomatu. Riječ je o namjenskim sredstvima koja se koriste isključivo za kulturne i medijske sadržaje uključene u program.

Projekt je pokrenut ranije ove godine, a ideja je prilično jednostavna. Mladima se želi omogućiti da češće odlaze na kulturna događanja, kupuju knjige i otkrivaju sadržaje koji ih zanimaju, a da pritom ne moraju razmišljati o tome koliko sve to košta.

Vjerojatno se pitate na što se točno može potrošiti tih 100 eura? Izbor je dosta širok. Možete kupiti knjige, otići u kino, kazalište ili na koncert, posjetiti muzej ili pogledati izložbu. Od ove jeseni na popis su dodane i gramofonske ploče.

Dobra je stvar i to što cijeli iznos ne morate potrošiti odjednom. Možete ga potrošiti u više navrata za različite stvari, ako je to uopće moguće s ovim iznosom. Sami odlučujete kako ćete rasporediti novac. Ipak, postoji jedna važna stvar koju treba znati. Kulturna iskaznica ne vrijedi u svakoj knjižari, kinu ili kazalištu, nego samo kod onih koji sudjeluju u programu.

Sam postupak prijave i aktivacije kartice poprilično je jednostavan. Pravo na Kulturnu iskaznicu ostvaruje se putem sustava e-Građani, a nakon aktivacije novac se može koristiti putem mobilne aplikacije ili barkoda. Korisnici mogu pratiti koliko su novca već potrošili i koliko im je još ostalo na raspolaganju. Detaljne upute, uvjeti korištenja i popis prodajnih mjesta dostupni su na službenoj stranici Kooltura – Kulturna iskaznica.

Koliko je velik interes za ovu pogodnost pokazuju i najnoviji podaci Ministarstva kulture i medija. Od pokretanja projekta u svibnju do sredine listopada Kulturnu iskaznicu aktiviralo je 10.000 mladih, a zabilježeno je više od 10.500 kupnji. Ukupno je potrošeno 280.000 eura, a posebno je zanimljivo da su mladi najviše zainteresirani za knjige i kino.

U program je dosad uključeno više od 150 prodajnih mjesta, a njihov se broj postupno povećava. Drugim riječima, Kulturna iskaznica nije samo pogodnost na papiru. Mladi je već koriste, a s proširenjem ponude imaju sve više mogućnosti za trošenje dobivenog novca.

Za sve koji vole knjige uskoro stiže još jedan dobar razlog da nabave iskaznicu ili provjere trenutačno stanje jer je Ministarstvo kulture i medija istaknulo nadolazeći Interliber kao jednu od prilika za korištenje Kulturne iskaznice. Naravno, i ovdje vrijedi pravilo da kupnja mora biti obavljena kod prodavača uključenih u program.

Zato, ako ste ove godine proslavili 18. rođendan, a još niste aktivirali svoju iskaznicu, svakako provjerite uvjete. Sto eura možda neće potrajati osobito dugo, ali može biti sasvim dovoljno za nekoliko lijepih kulturnih izlazaka ili nekoliko novih knjiga. A kada već država poklanja novac upravo za takve stvari, šteta ga je ne iskoristiti.