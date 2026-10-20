Država će djeci uplaćivati novac sve do punoljetnosti: Do mirovine bi mogli imati čak 53.000 eura!

Njemačka je odlučila napraviti značajan iskorak u sustavu mirovinske štednje. Bundestag je prvi put izglasao uvođenje programa pod nazivom "Frühstartrente", odnosno rana mirovinska štednja, kojim država želi potaknuti stvaranje financijske sigurnosti građana već od najranije dobi. Prema predviđenom modelu, država će djeci koja ispunjavaju uvjete svakog mjeseca uplaćivati deset eura na poseban investicijski račun. Program bi trebao zaživjeti 1. siječnja 2027. godine, a u početnoj fazi obuhvatit će djecu rođenu 2020. godine.

Kako od 1.440 eura doći do čak 53.000 eura?

Posebno zanimanje izazvale su projekcije njemačkog Ministarstva financija. Prema njihovim izračunima, temeljenima na pretpostavljenom godišnjem prinosu od sedam posto, novac koji država tijekom 12 godina uplati za pojedino dijete mogao bi značajno povećati svoju vrijednost.

Ukupno 1.440 eura državnih uplata do djetetove 18. godine tako bi moglo narasti na približno 2.200 eura. No, prava razlika nastaje dugoročnim ulaganjem. Ako osoba nakon punoljetnosti nastavi držati novac uloženim, bez dodatnih uplata, do 65. godine života na računu bi se moglo prikupiti približno 53.000 eura. Ipak, važno je naglasiti da je riječ o projekcijama, a ne o zajamčenoj zaradi. Konačan iznos ovisit će o kretanjima na financijskim tržištima, dok izračun ne uključuje utjecaj inflacije ni poreze prilikom isplate.

Program je namijenjen djeci koja žive u Njemačkoj i imaju porezni identifikacijski broj. Država će deset eura mjesečno uplaćivati od navršene šeste godine života do punoljetnosti. Prva generacija koja će ostvariti pravo na poticaje bit će djeca rođena 2020. godine, dok će se od 2027. svake godine uključivati novi šestogodišnjaci.

Za djecu rođenu prije 2020. godine poticaji nisu predviđeni. Roditelji će moći otvoriti poseban investicijski račun na ime djeteta, a na njega će, osim državnih poticaja, moći dodatno uplaćivati i članovi obitelji. Godišnji iznos takvih privatnih uplata može dosegnuti 6840 eura.

Što ako roditelji ne otvore račun?

Njemačka je predvidjela rješenje i za djecu čiji roditelji ne otvore investicijski račun. U tom će slučaju država novac automatski ulagati u poseban fond kojim će upravljati njemačka središnja banka Bundesbank.

Sredstva će se ulagati u široko diversificirane globalne dionice i dioničke fondove, s ciljem ostvarivanja dugoročnog prinosa. Međutim, ulaganja nose određeni rizik. Država neće jamčiti zaradu niti nadoknađivati eventualne gubitke nastale na financijskim tržištima. Iako će sredstva biti evidentirana na ime djeteta, neće ih biti moguće slobodno trošiti nakon punoljetnosti.

Osnovna namjena programa jest osiguravanje dodatnih prihoda u starijoj životnoj dobi, pa će isplata mirovinske štednje u pravilu biti moguća tek nakon navršene 65. godine. Predviđena je i određena iznimka. Nakon punoljetnosti korisnici će sredstva moći iskoristiti za kupnju ili financiranje vlastite stambene nekretnine u kojoj će živjeti. Novac se neće smjeti koristiti kao zalog za kredit niti će biti predmet ovrhe.

Njemačku će novi program stajati više od milijardu eura

Uvođenje ranog modela mirovinske štednje predstavljat će značajan trošak za njemački proračun. Procjenjuje se da će samo tijekom 2027. godine za državne poticaje biti potrebno 198 milijuna eura. Budući da će se broj korisnika svake godine povećavati, do 2030. godišnji izdaci mogli bi dosegnuti 411 milijuna eura.

Ukupni trošak provedbe programa od 2027. do 2030. godine procjenjuje se na približno 1,2 milijarde eura. Njemačka ovim modelom nastoji građanima omogućiti stvaranje dodatne mirovinske štednje tijekom više desetljeća, koristeći prednosti dugoročnog ulaganja.