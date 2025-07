Drveniško kulturno ljeto u znaku akustike i emocije

Drveniško kulturno ljeto na Velom Drveniku nastavilo se još jednom nezaboravnom glazbenom večeri. Na pozornici pod otvorenim nebom, u opuštenoj atmosferi Artića, nastupio je akustični rock bend Leto, Mo & Dado, ovoga puta u proširenoj postavi s basistom Markom Runjićem.

Gitarist Duško Letilović – Leta, podrijetlom s Velog Drvenika, već je dobro poznat lokalnoj publici kao član benda Little Sister, s kojim je više puta nastupao na otoku. Uz Moniku Kralj (Mo) i Davora Kamenjarina (Dado), bend okuplja iskusne glazbenike s dugogodišnjim sviračkim stažem, a njihova sinergija na pozornici itekako se osjeti.

Repertoar benda obuhvaća širok spektar žanrova – od rock i folk klasika, preko pop hitova iz osamdesetih, do grungea devedesetih. U postavi s dvije gitare, basom i bubnjem, publiku su poveli na glazbeno putovanje kroz bezvremenske hitove koje izvode u vlastitom aranžmanu, unoseći u svaki cover osobni pečat i dozu svježine.

S energijom i strašću izveli su pjesme legendarnih izvođača poput The Rolling Stones, The Beatles, The Doors, Talking Heads, Depeche Mode i Guns N’ Roses, a publika je svaku notu pratila s oduševljenjem.

„Sviramo glazbu s kojom rezoniramo, a u repertoar uvrštavamo isključivo pjesme koje nam je gušt svirati uživo. Biramo ono što volimo i u čemu uživamo kao bend“, poručuju članovi benda.

Da zaista sviraju ono što vole, dokazali su i na ovoj večeri, punoj emocije, zarazne energije i uzajamne razmjene s publikom. Njihova izvedba stvorila je posebnu atmosferu – opuštenu, iskrenu i moćnu – koja je još jednom potvrdila zašto Drveniško kulturno ljeto na Velom Drveniku ima posebno mjesto na karti ljetnih događanja.