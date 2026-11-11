Družio se s Jaggerom, fotografirao svjetske zvijezde, a onda izgubio gotovo dva milijuna dolara: "To me samo ojačalo"

Od tjelohranitelja bogataša i karate trenera do fotografa koji je obilježio njujoršku noćnu scenu osamdesetih godina. Život Stephana Lupina mogao bi poslužiti kao scenarij za hollywoodski film. Poznati hrvatski umjetnik u podcastu Big Deal, koji vodi Vilibald Vuco, prisjetio se druženja s najvećim svjetskim zvijezdama, ludih noći u legendarnim klubovima, ali i trenutka kada je na američkoj burzi izgubio gotovo dva milijuna dolara. Danas, kaže, na novac gleda potpuno drukčije.

Lupino je tijekom života prošao put od sportaša i tjelohranitelja do međunarodno poznatog fotografa i umjetnika. Živio je u Rimu, Londonu i New Yorku, a upravo mu je američka metropola otvorila vrata svijeta slavnih.

No, iza glamura, luksuznih zabava i velikih zarada kriju se i iskustva koja su mu, kako priznaje, promijenila pogled na život.

Izgubio milijune na burzi: "To me samo ojačalo"

Jedan od najupečatljivijih trenutaka razgovora bio je Lupinov osvrt na financijski slom koji je doživio u Americi.

U New Yorku je posjedovao loft od čak 600 četvornih metara, koji je svojedobno kupio za približno 350.000 dolara. Nekretninu je poslije prodao za znatno veći iznos, a novac odlučio uložiti na burzu.

Odluka ga je skupo stajala.

„Gubio sam novce na burzi u Americi. Izgubio sam skoro dva milijuna. Ali onda me to sve ojačalo”, ispričao je Lupino.

Umjesto da ga financijski gubitak obeshrabri, tvrdi da mu je pomogao promijeniti životne prioritete.

Posebno ga je razočaralo ponašanje pojedinih bogatih ljudi s kojima je surađivao.

„Kad sam vidio te bogate modne fotografe, imaju deset asistenata, imaju sve, a samo razmišljaju kako će još milijun staviti sa strane. To mi se sve zgadilo”, priznao je.

S vremenom se sve više okretao duhovnosti i humanitarnom radu, a novac mu je prestao biti glavno mjerilo uspjeha.

Prvi izlazak u Londonu bio mu je sa Sex Pistolsima

Prije fotografske karijere Lupino je bio posvećen sportu. Bavio se hrvanjem, veslanjem i karateom, a fizička spremnost omogućila mu je i poslove tjelohranitelja imućnih ljudi.

Život ga je odveo u Rim, gdje je podučavao karate i radio kao osobni čuvar, a potom i u London.

„Prvi izlazak u Londonu mi je bio sa Sex Pistolsima”, prisjetio se.

Upravo su ga neobična poznanstva i život u međunarodnom okruženju postupno približili svijetu umjetnosti.

Na odlazak u New York potaknula ga je i poznata grčka glumica Irene Papas, koja ga je, prema njegovim riječima, usmjerila prema glumačkoj školi Stelle Adler.

Iako je prvotno želio postati glumac, jezična barijera otežala mu je ostvarenje tih ambicija. No, upravo tada dogodio se neočekivan zaokret.

Fotoaparat je prvi put uzeo u ruke gotovo slučajno

Lupino otkriva da fotografija uopće nije bila dio njegova prvotnog životnog plana.

Tijekom modnog snimanja u Veneciji, na kojem je sudjelovao kao model, zamolio je asistenta poznate fotografkinje Deborah Turbeville da mu posudi fotoaparat.

Bez prethodnog iskustva krenuo je fotografirati prizore venecijanskog karnevala.

Kada se vratio u New York i pokazao fotografije ljudima iz modne industrije, reakcije su ga iznenadile.

„Kad sam došao u New York i pokazao ljudima fotografije, nisu vjerovali da su to moje slike”, ispričao je.

Upravo su mu ti prvi radovi otvorili vrata profesionalne fotografije, a ubrzo je postao dijelom njujorške umjetničke i noćne scene.

Fotografirao Micka Jaggera u predvorju zahoda

Osamdesete godine u New Yorku bile su razdoblje legendarnih klubova, ekscentričnih zabava i susreta s glazbenim i umjetničkim ikonama.

Lupino se prisjetio prvog odlaska u Studio 54, gdje ga je posebno iznenadio prizor pravog bijelog konja koji se kretao klubom.

Poslije je počeo fotografirati u klubu Area, jednom od važnih okupljališta tadašnje umjetničke scene.

Vlasnici su mu ondje osigurali prostor koji je pretvorio u improvizirani fotografski studio.

„Donio sam jednu lampu od 100 vata i Nikon F3. Tako je sve počelo”, prisjetio se.

Među ljudima koje je upoznavao bili su Mick Jagger i Frank Zappa.

„Micka sam fotografirao u tom predvorju WC-a gdje sam imao studio u klubu. On se pitao kako uspijem skinuti te žene da ih fotografiram”, ispričao je Lupino kroz smijeh.

Iako se kretao među najvećim svjetskim zvijezdama, tvrdi da ga njihova popularnost nije posebno impresionirala.

„Nisam ja na njih gledao kao na slavne. Družio sam se s njima”, objasnio je.

„Droga, alkohol, noć... Sve je to bilo oko mene”

Iza blještavila njujorških klubova postojala je i mračnija strana.

Lupino se prisjetio zabava koje su trajale do ranih jutarnjih sati, ali i okruženja u kojem su alkohol i droga bili gotovo svakodnevna pojava.

Unatoč tome, tvrdi da se nije prepustio takvom načinu života.

„Meni je to bio posao”, objasnio je, naglašavajući da su mu sportska disciplina i posvećenost radu pomogle zadržati kontrolu.

Tijekom godina susretao se i s opasnim situacijama, sukobima i prijetnjama u noćnim klubovima. Smatra da su mu iskustvo u borilačkim sportovima i sposobnost prilagodbe različitim ljudima pomogli da se iz njih izvuče.

„Još nisam izrekao ono što bih trebao”

Iako je ostvario međunarodnu fotografsku karijeru i upoznao brojne slavne osobe, Lupino smatra da njegov umjetnički put još nije završen.

Danas se sve više posvećuje drugim oblicima umjetničkog stvaralaštva, a tvrdi da radi jednako intenzivno kao i u mlađim danima.

„Moram još dalje. Još nisam izrekao ono što bih trebao i hoću ostaviti iza sebe nešto veliko”, poručio je.

Mladim umjetnicima savjetuje da ne slijede tuđe obrasce, nego razvijaju vlastiti identitet.

„Nikad nisam nikoga kopirao. Sve sam nekako sam izveo”, zaključio je Lupino u razgovoru za podcast Big Deal.