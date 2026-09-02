Društvo Marjan objavilo zabrinjavajuće slike Marjana: Pogledajte koliko je šume nestalo za deset godina

Društvo Marjan objavilo je usporedne snimke Park-šume Marjan iz 2016. i 2026. godine koje vrlo jasno pokazuju koliko se u samo deset godina promijenila vizura jednog od najprepoznatljivijih simbola Splita.

Na snimci iz 2016. godine velik dio Marjana prekriva gusta zelena krošnja, dok su na novoj snimci iz 2026. vidljive znatno prorijeđene, a na pojedinim područjima gotovo potpuno ogoljene površine.

Iz Društva Marjan uz fotografije su poslali kratku poruku.

– Saditi, saditi, bjesomučno saditi – napisali su.

Promjena koju pokazuju snimke posljedica je nekoliko velikih udara koje je marjanska šuma pretrpjela tijekom proteklog desetljeća.

Jedan od najvećih problema bio je mediteranski potkornjak, zbog kojeg je 2019. provedena velika sanacija. Prema kronologiji Društva Marjan, tijekom prve faze sanacije uklonjeno je oko 39 tisuća zaraženih stabala.

Nakon toga krenula je i obnova. Tako je 2023. započelo pošumljavanje sadnjom 3000 sadnica alepskog bora, pinije, česmine i hrasta medunca.

Novi težak udar stigao je 8. srpnja prošle godine

A onda je 8. srpnja 2025. godine Split pogodilo jedno od najsnažnijih nevremena u novijoj povijesti grada.

Superćelijska oluja u svega dvadesetak minuta donijela je obilnu kišu, tuču i orkanske udare vjetra, a posebno su teško stradali Marjan i zapadni dio Splita.

Stručna analiza štete na području Park-šume pokazala je razmjere udara. Prema prvim procjenama, oluja je polomila ili izvalila oko 3000 stabala, većinom na području šuma kojima gospodari Grad Split.

Sanacija posljedica nevremena nastavila se početkom ove godine. Iz Javne ustanove Park-šuma Marjan tada je navedeno da treba ukloniti više od 4000 oštećenih i polomljenih stabala, nakon čega bi trebala uslijediti obnova šume.

Upravo zato usporedba koju je sada objavilo Društvo Marjan možda najbolje pokazuje što su za splitsku šumu značili potkornjak, velike sanacije i na kraju razorna oluja.

Deset godina između dviju snimki ostavilo je promjenu koju je teško previdjeti. Ondje gdje se 2016. godine iz zraka vidjela gotovo neprekinuta gusta zelena površina, danas se vide veliki prorijeđeni dijelovi Marjana.

Poruka Društva Marjan zato je jednostavna: „Saditi, saditi, bjesomučno saditi.“