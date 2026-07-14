Društvo Marjan: Botićevo šetalište je devastirano, Božanić ne može izbjeći odgovornost

Društvo Marjan ponovno je prozvalo ravnatelja Javne ustanove Park-šuma Marjan Jakšu Božanića, ovog puta zbog stanja na Botićevom šetalištu, koje opisuju kao devastirano.

Povod reakciji bila je, kako navode, Božanićeva izjava da donji dio Botićevog šetališta nije u nadležnosti ustanove kojom upravlja jer se stepenice i zidovi ne nalaze u obuhvatu Park-šume Marjan.

Iz Društva Marjan tvrde da, iako taj dio formalno nije unutar granica zaštićenog područja, Javna ustanova Park-šuma Marjan održava cijelo Botićevo šetalište, od Info centra na Trumbićevoj obali do Prve vidilice i crkvice svetog Nikole.

Kao argument navode da su bivši ravnatelji redovito provodili radove održavanja na toj dionici te da djelatnici Javne ustanove svakodnevno prazne koševe za otpad i čiste cijelo šetalište.

U priopćenju ocjenjuju kako je "neshvatljivo" da ravnatelj nije upoznat s tim činjenicama, a ako jest, smatraju da ili iznosi neistinite tvrdnje kako bi izbjegao odgovornost ili je sam odlučio obustaviti održavanje tog dijela šetališta.

Iz Društva Marjan ističu i da Božanić u svojim javnim istupima nije odgovorio na pitanje tko je, ako nije Javna ustanova Park-šuma Marjan, nadležan za održavanje Botićevog šetališta.

Na kraju su ga pozvali da se, umjesto demantija i međusobnih optužbi, posveti održavanju šetališta ili odstupi s dužnosti ravnatelja.