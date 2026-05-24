Drugi smrtonosni napad morskog psa u dva tjedna: Muškarac preminuo kod Queenslanda

Muškarac je preminuo nakon napada morskog psa u blizini Hull Headsa, na krajnjem sjeveru Queenslanda.

Hitne službe pozvane su na brodsku rampu na rijeci Hull, 160 kilometara južno od Cairnsa, nešto nakon 12 sati, nakon dojave o napadu morskog psa.

39-godišnji muškarac napadnut je kod Kennedy Shoala prije nego što je izvučen iz vode. Kasnije je preminuo od zadobivenih ozljeda, piše ABC.

Riječ je o drugom smrtonosnom napadu morskog psa u australskim vodama u posljednja dva tjedna, nakon smrti 38-godišnjeg muškarca iz Pertha kod otoka Rottnest 16. svibnja.

Steven Mattaboni napadnut je oko kilometar od obale dok je s prijateljima lovio ribu podvodnom puškom kod Horseshoe Reefa, uz obalu Zapadne Australije.