Drugi put će pametnije! Šibenčanin 'pao' na priču mladog Rumunja pa ostao bez tisuća eura

Policijski službenici Policijske uprave šibensko-kninske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjim državljaninom Rumunjske kojeg sumnjiče da je 51-godišnjeg hrvatskog državljanina oštetio za 3.850 eura.

Kako je izvijestila šibensko-kninska policija, kriminalističko istraživanje proveli su službenici Službe kriminalističke policije zbog prijavljenog kaznenog djela računalne prijevare.

Prema rezultatima istraživanja, sumnja se da je 24-godišnjak u razdoblju od 15. do 25. kolovoza 2026. godine iskoristio poznanstvo s 51-godišnjakom kako bi ga naveo na višestruke novčane uplate.

Obećavao da će vratiti novac

Osumnjičeni je, prema navodima policije, oštećenog uvjeravao da će mu novac vratiti, zbog čega mu je 51-godišnjak u nekoliko navrata uplatio ukupno 3.850 eura.

Međutim, obećani povrat novca nije uslijedio, a novac nije vraćen ni do dana podnošenja kaznene prijave.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv 24-godišnjeg rumunjskog državljanina podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela računalne prijevare.