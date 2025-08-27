Druga večer Festivala Majstori gitare: Duo Vermeer, večeras u 20 sati u Kneževom dvoru u Trogiru

Večeras, s početkom u 20:00 sati, u atriju Kneževa dvora održat će se druga večer festivala Majstori gitare, na kojoj će nastupiti međunarodno priznati Duo Vermeer, gitaristički duo osnovan 2022. godine u Haagu. Duo čine gitaristica Silvija Escamilla (Španjolska) i gitarist Natan Zlodre (Hrvatska), glazbenici s bogatim koncertnim iskustvom i dobitnici brojnih međunarodnih nagrada i priznanja.

Ovaj izniman duo nastao je tijekom njihovog magistarskog studija na Kraljevskom konzervatoriju u Haagu (Nizozemska), gdje su surađivali s renomiranim profesorima Pavelom Steidlom i Zoranom Dukićem. Trenutno se usavršavaju na majstorskom studiju komorne glazbe na Universität für Musik und darstellende Kunst u Grazu (Austrija), u klasi profesora Petrita Çekua.

Njihov umjetnički rad usmjeren je na istraživanje zvučnih mogućnosti klasičnog gitarskog dua, evociranje njegove simbolične snage te predstavljanje originalnog repertoara širokoj publici, povezujući tradiciju i suvremena glazbena dostignuća. Repertoar Dua Vermeer obuhvaća djela različitih povijesnih razdoblja i umjetničkih utjecaja – od baroka do današnjice – nudeći publici panoramski uvid u razvoj gitarske kompozicije.

Duo Vermeer do sada je nastupio na brojnim koncertnim ciklusima i festivalima, među kojima se izdvajaju Strings of Koprivnica: Guitar Weekend, Sinj Guitar Days, MAGfestival Split, Madrid a Tempo, Arsonore Graz, kao i gostovanja u programima Hrvatske radiotelevizije.

Ulaz na koncert je slobodan do popunjenja kapaciteta.