Druga strana Ultre: Ovaj prizor ispred ulaza oduševio je brojne posjetitelje

Pred Parkom mladeži, gdje se održava Ultra, zatekli smo i mlade volontere iz Udruge "Život je više", koja djeluje u sklopu Kršćanske zajednice na Gripama. Već niz godina su tu i ovim hvalevrijednim potezom dijele besplatnu vodu partijanerima. Ema, Judita, Uwe, Katie, Emma, Filip, Xander i Kevin večeras pred Ultrom daju srce za svoje vršnjake.

Tu su pred ulazom i časne sestre milosrdnice, koje dijele savjete i razgovaraju s mladima kako bi sve proteklo u redu.



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