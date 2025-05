DRUGA STRANA POLITIKE Ivica Puljak: "Znanost je moja velika strast, a vođenje Splita velika je odgovornost. Stres je neizbježan, no obitelj mi je najveći oslonac"

U seriji intervjua pod nazivom "Druga strana politike" razgovarat ćemo s akterima koji kroje političku scenu Splita i Splitsko-dalmatinske županije. Saznat ćemo kako su se uključili u politiku, tko su im uzori i oponenti, kojim se idejama vode u svom društvenom djelovanju, ali i drugu stranu njihovih biografija – čime se bave u slobodno vrijeme te kakav život vode izvan svijeta politike. Naš sugovornik je Ivica Puljak, aktualni gradonačelnik Grada Splita iz stranke Centar.

Koje biste projekte izdvojili kao najveće uspjehe svog mandata?

- Otkako smo prije četiri godine preuzeli vlast, realizirali smo brojne projekte – od Žnjana, preko Tehnološkog parka, izgradnje garaža, vrtića i školskih dvorana, sadnje gotovo 30 tisuća stabala, do uvođenja reda na više od 1.200 lokacija. Pokrenuli smo najveći investicijski ciklus u modernoj povijesti Splita. Ako bih, od svega što smo realizirali, morao nešto izdvojiti, to bi svakako bio Žnjan – najveći i najvrjedniji projekt realiziran u Splitu u posljednjih 50 godina. Ono što ga čini još posebnijim jest to što su cijeli projekt – od projektiranja do izgradnje – realizirali naši ljudi, iz Splita i okolice.

Postoji li projekt koji niste uspjeli realizirati, a smatrate ga ključnim za Split?

- Priuštivo stanovanje, a to će nam ujedno biti prioritet u sljedećem mandatu. Riječ je o vrlo kompleksnom problemu koji se ne tiče samo Splita niti nas kao gradske vlasti, već zahtijeva ozbiljnu suradnju grada, države, ali i Europe. Uskoro počinje izgradnja zgrade s pedesetak stanova na Mejašima, nakon toga i na Lovretu, a u suradnji s državom započinjemo projekt stanova za najam na Brodarici i nastavljamo s projektom na Korešnici. U planu je i izgradnja stanova na lokaciji gdje se trenutno nalazi Prometova garaža.

Kako ocjenjujete stanje gradske infrastrukture nakon vašeg mandata?

- Bez razvoja infrastrukture nema ni razvoja grada, stoga smo infrastrukturnim projektima posvetili veliku pažnju. Godinama smo imali problema s pitkom vodom – svaki put kad bi pala malo jača kiša. Taj problem rješavamo dugoročno izgradnjom pročišćivača vrijednog 40 milijuna eura. Istovremeno ulažemo u modernizaciju i proširenje vodno-komunalne infrastrukture, i to na lokacijama gdje je to najpotrebnije: u Žrnovnici, Korešnici, Stobreču i Slatinama. Budući da je izgradnja infrastrukture za vodu i odvodnju uspješno započela, u sljedećem razdoblju koncentrirat ćemo se na izgradnju cesta.

Koliko je Split postao zeleniji i održiviji grad tijekom vašeg vodstva?

- Split nikada nije bio zeleniji ni ekološki odgovorniji – imamo najbolje ekološke politike u Hrvatskoj. Pokrenuli smo nekoliko velikih projekata Vodovoda i kanalizacije kojima osiguravamo čisto more i pitku vodu. Izborili smo se za čišći zrak, a sudskom pobjedom nad državnom inspekcijom osigurali smo da svi nalazi institucija vezani uz zagađenje okoliša u Hrvatskoj budu javno dostupni. Zasadili smo 14 puta više stabala nego tri prethodne vlasti zajedno, obnovili i zaštitili Marjan te postavili 15 solarnih elektrana na javne objekte u vlasništvu grada, dok je još 30 trenutno u izgradnji. Uz to, moderniziramo javnu rasvjetu, a novu šetnicu od Duilova do Stobreča gradimo kroz ekološke infrastrukturne projekte. Split je prvi grad u Hrvatskoj koji je donio Akcijski plan za zeleni grad. Izradili smo ga s Europskom bankom za obnovu i razvoj, a projekti u njemu vrijedni su više od 400 milijuna eura.

Što smatrate najvažnijim postignućem u rješavanju prometnih gužvi i problema s parkiranjem?

- Taj problem rješavamo sustavno, na više razina – izgradnjom garaža, uvođenjem reda i modernizacijom javnog prijevoza, ali i širenjem pješačkih zona te biciklističke infrastrukture, koje mijenjaju navike građana i podižu kvalitetu života u gradu. Izgradili smo prve dvije podzemne garaže u Splitu u posljednjih 30 godina, trenutno gradimo još pet, a u pripremi je deset novih. Nabavili smo 300 javnih bicikala, od čega je 100 električnih, i započeli projekt izgradnje 40 kilometara biciklističkih staza. Modernizirali smo autobusni sustav – nabavili nove autobuse, uvodimo nove linije, proširujemo ticketing sustav i prijavili smo projekt električnih autobusa. Također širimo pješačke zone i privodimo kraju implementaciju Inteligentnog prometnog sustava – velikog projekta koji uključuje postavljanje mreže kamera, senzora i semafora, čime će se u realnom vremenu poboljšati upravljanje prometom, smanjiti gužve i povećati sigurnost na cestama.

Koliko ste zadovoljni ulaganjima u kulturu, sport i obrazovanje?

- Jako smo zadovoljni. Završili smo obnovu Stare gradske vijećnice, stabilizirali HNK i povećali njegovu posjećenost, pokrenuli obnovu Doma mladih i Muzeja grada Splita te pripremili projekte za nove muzeje na Duilovu. Postavili smo Smojin spomenik i realizirali njegovu godinu, a trenutno su u tijeku programi posvećeni Jakovu Gotovcu i Ivi Tijardoviću. Financijski smo ojačali sve gradske kulturne ustanove i projekte, povećali plaće djelatnicima te podigli ulaganja u tradicijsku kulturu. Hrvatski dom bilježi najbolje rezultate dosad i nudi nove programe vrlo visoke kvalitete. Što se tiče sporta, obnovili smo dvoranu KK Splita, izradili studiju za novi stadion na Brodarici, a uz to gradimo nova igrališta i dvorane po kvartovima, među kojima su Stobreč, Žnjan i Srinjine. Započeli smo projektiranje sportskog centra na streljani, dok na Žnjanu privodimo kraju najveći kompleks sportskih igrališta na otvorenom. Zahvaljujući našem radu i trudu, Split će 2028. biti domaćin Europskih sveučilišnih igara. Nastavljamo s projektima i gradimo infrastrukturu za Igre, kamp Hajduka, obnavljamo Poljud i pripremamo gradnju novog stadiona. Kultura, sport i obrazovanje uvijek su bili i ostat će u samom vrhu naših prioriteta.

Što ste napravili po pitanju turizma i ravnoteže između turizma i kvalitete života građana?

- Turizmom upravljamo na održiv način i uveli smo red u mnoge aspekte ponude. Kako bismo poboljšali sigurnost i red tijekom sezone, intenzivnije surađujemo s policijom. Očistili smo sve što je bilo neuredno u centru, smanjili broj štekata, skratili radno vrijeme ugostiteljskih objekata, riješili problem prekomjerne buke na ulicama, organizirali nove manifestacije poput Mjeseca jedrenja i gastronomije te reorganizirali postojeće manifestacije izvan sezone kako bismo je produžili. Izradili smo i studiju kongresnog turizma. Zbog svega toga imamo više turista nego ikada prije, a sezona je duža i mirnija. U sljedećem mandatu nastavljamo u istom smjeru, a prioritet će biti razvoj kulturnog turizma te izrada strateških dokumenata za upravljanje turističkim prometom.

Kako biste ocijenili povratne informacije građana o vašem radu?

- Mi smo uvijek bili otvoreni i dostupni građanima, slušali ih i s njima gradili odnos povjerenja. Povratne informacije koje dobivamo pokazuju da su zadovoljni i da vide koliko smo toga napravili za Split u protekle četiri godine. Naravno, uvijek postoje i kritike, i mislim da je to dobro. Jedna od najvažnijih stvari koje smo postigli jest da smo građanima probudili optimizam i osvijestili da ovaj grad pripada svima njima, a ne nekakvim interesnim skupinama.

Što biste rekli kritičarima koji smatraju da ste mogli napraviti više?

- I sam mislim da se uvijek može više i bolje. Ali isto tako, treba biti pošten i reći da smo za Split napravili puno više nego što su to učinile prethodne četiri gradske vlasti zajedno. Uspjeli smo realizirati i pokrenuti većinu najavljenih projekata, ali i mnoge koje prije preuzimanja vlasti nismo ni najavljivali.

Koji su vam projekti donijeli najviše pozitivnih reakcija građana?

- Najviše pozitivnih reakcija izaziva Žnjan, koji je desetljećima bio zapušten i koji pretvaramo u najljepšu plažu na istočnoj obali Jadrana. Osim toga, velik odjek ima i izgradnja Tehnološkog parka na Dračevcu, jer taj projekt donosi novu perspektivu i znatno utječe na razvoj poduzetništva. Građani pozitivno reagiraju i na manje projekte i zahvate koji im olakšavaju svakodnevicu i podižu kvalitetu života, poput izgradnje školskih dvorana te uređenja kvartova i parkova.

Jeste li osjećali podršku Splićana do kraja mandata ili mislite da su očekivanja bila veća?

- Da, osjećam tu podršku i sada. U Splitu se desetljećima nije radilo ništa, pa su očekivanja s pravom bila velika. Nismo nudili ništa nemoguće ni revolucionarno, samo pošteno upravljanje, stručnost i rad za opće dobro, što nudimo i dalje. Mislim da smo povjerenje koje su nam ukazali u ove četiri godine uspješno opravdali.

Kakav rezultat očekujete na predstojećim lokalnim izborima?

- Očekujemo da će nam građani ukazati povjerenje te da ćemo imati većinu u Gradskom vijeću i nastaviti tamo gdje smo stali. Želimo završiti sve što smo započeli i nastaviti razvijati Split kao moderan, uređen i pošten grad.

Jeste li spremni ulaziti u koalicije za sastavljanje većine u Gradskom vijeću, ako bude potrebe? Ako da, s kim biste mogli surađivati?

- Otvoreni smo za suradnju sa svima kojima je briga o javnom interesu prvi i jedini politički cilj. Sigurno nećemo ulaziti u koalicije s HDZ-om ili Kerumom jer su to opcije koje su Split i sve njegove resurse koristile kao plijen koji treba podijeliti.

Koga smatrate svojim najvećim protukandidatom i zašto baš njega/nju?

- Ne promatram ove izbore kroz prizmu protukandidata, nego kroz odgovornost prema građanima. Ali, kad već razgovaramo o tome, sve trojicu mojih protukandidata povezuje potpuni izostanak interesa za javno dobro. Jedan iza sebe ostavlja dugove i reputacijske mrlje gdje god se pojavi, drugi je serijski prevarant, a treći ni sam ne zna zašto se kandidirao, osim da ostane u igri za bilo kakvu fotelju. Građani tu razliku između nas jasno vide.

Koja je vaša glavna poruka biračima u ovoj kampanji?

- Da u nedjelju izađu na izbore i glasaju za mene kao gradonačelnika te za listu Centra za Gradsko vijeće, jer smo mi jedina politička opcija koja brine o javnom interesu. Jedini drugi ishod bio bi vraćanje Splita u ruke interesnih skupina i ljudi koji bi ovaj grad koristili za svoje osobne ciljeve. Ako Split u Gradskom vijeću bude ovisio o ljudima poput Tomislava Šute i Davora Matijevića, koji su i do sada pokušavali opstruirati važne projekte zbog svojih sitnih interesa, više nećemo moći uvoditi red niti donositi kvalitetne odluke u interesu građana. Mi smo u protekle četiri godine pokazali da se politika može voditi pošteno, transparentno i u interesu građana. U Splitu se gradi više nego ikad, Grad i gradske tvrtke i institucije funkcioniraju bez stranačkog uhljebljivanja, a odluke se donose isključivo u interesu građana. Zato od njih tražimo povjerenje — da nam daju svoj glas i da nastavimo s razvojem Splita bez podjela, političke trgovine i ucjena.

Ako osvojite novi mandat, što će vam biti prvi prioritet?

- U sljedećem mandatu prioritet će nam biti gradnja stanova za priuštivo stanovanje, izgradnja infrastrukture s naglaskom na ceste te nastavak svih započetih projekata – od novih socijalnih politika, završetka vrtića, proširenja škola, gradnje školskih dvorana, obnove Doma mladih i Kina Bačvice, gradnje Škverske ambulante, novih sportskih centara na Brdima i Stobreču, obnove Poljuda i novog stadiona na Brodarici, velikih gradskih projekata poput Istočne obale, Starog Hajdukovog placa, Poljuda, Duilova, Brodarice i Kopilice, nastavka razvoja Tehnološkog parka i mnogih drugih.

Kako se nosite sa stresom i odgovornošću vođenja drugog najvećeg grada u Hrvatskoj?

- Vođenje Splita velika je odgovornost; to je posao koji zahtijeva stalnu prisutnost i koncentraciju. Stres je neizbježan, ali sam kroz bavljenje znanošću naučio rješavati složene probleme bez panike, primjenjujući sustavan pristup i suradnju. Tu logiku nastojim primjenjivati i u upravljanju gradom. Puno mi pomaže to što oko sebe imam tim izvrsnih ljudi koji dijele iste vrijednosti, jer kad znate zašto nešto radite i kada je cilj jasan, lakše se nosite sa svim pritiscima. Naravno, vrlo je važno postići ravnotežu s privatnim životom, a u tome mi je moja obitelj najveći oslonac.

Da niste gradonačelnik, što mislite da biste danas radili?

- Bio bih redoviti profesor fizike na FESB-u, gdje sam predavao dugi niz godina prije nego što sam preuzeo odgovornost vođenja grada. Bavio bih se istraživanjima u području fizike elementarnih čestica, što je moja uža specijalnost, i surađivao s kolegama iz CERN-a i drugih znanstvenih institucija. Znanost je moja velika strast i neodvojiv dio mog profesionalnog i osobnog identiteta. Ona me oblikovala kao osobu i naučila vrijednostima koje danas pokušavam primijeniti i u politici – preciznosti, odgovornosti i upornosti.