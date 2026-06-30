Druga generacija GROWit akceleratora Digitalne Dalmacije u punom je pogonu. HAMAG-BICRO i HBOR stigli su prvi

Tko god ovih dana prošeta kroz Županijski tehnološki hub Digitalna Dalmacija, osjetit će to odmah. Ovo nije prostor koji čeka da se nešto dogodi. GROWit startup akcelerator, drugi po redu, samo je jedna od četiri aktivnosti koje se trenutačno istodobno odvijaju u tehnološkom hubu na Splitu 3. Startupi su unutra, programi se provode, partneri pristižu. Druga generacija jednog od najkonkretnijih startup programa u regiji nije tek počela, već je u punom pogonu.

Partneri u Digitalnoj Dalmaciji

U konferencijskoj dvorani „Obala“ Digitalne Dalmacije startupi druge generacije GROWit akceleratora imali su priliku susresti se s institucijama koje stoje iza najkonkretnijih financijskih instrumenata za poduzetnike u Hrvatskoj, HAMAG-BICRO-om i HBOR-om.

Ina Despotović i Marija Jurašin nisu stigle samo predstaviti programe.

„Kad institucije poput HAMAG-BICRO-a i HBOR-a dolaze k vama, u vaš prostor, i sjednu sa startupima, to je za nas pravo partnerstvo“, naglasio je voditelj Digitalne Dalmacije Damir Brčić. „Gradimo ekosustav u kojem institucije i startupi nisu na suprotnim stranama stola, nego zajedno rade na istom cilju. Ovo je bio konkretan dokaz da takav model funkcionira.“

Format susreta bio je namjerno opušten. Startupi su mogli postavljati izravna pitanja, govoriti o svojim konkretnim situacijama i saznati koji im financijski instrumenti u ovoj fazi razvoja doista mogu pomoći.

Konkretni primjeri za startupe

Ina Despotović već godinama radi s poduzetnicima u Splitsko-dalmatinskoj županiji i dobro poznaje njihove potrebe. Timove je provela kroz aktualne mehanizme HAMAG-BICRO-a, zajmove, jamstva i bespovratna sredstva. „Cilj nam je da poduzetnici znaju što im je na raspolaganju i to na vrijeme, a ne tek kada bude prekasno ili kada su već donijeli pogrešnu odluku. Zato nam je važno biti ondje gdje su startupi i odgovoriti im na konkretna pitanja“, rekla je Ina.

Na stolu su se našli aktualni zajmovi poput Investicijskog zajma iz NPOO-a, namijenjenog ulaganjima u osnovna sredstva, digitalizaciju i zelenu tranziciju, uz kamatnu stopu od 0,8 posto, kao i ESIF Mikro zajam za obrtna sredstva namijenjen mikro i malim poduzetnicima kojima je potrebna brza likvidnost.

Uz zajmove Ina je detaljno predstavila i HAMAG-BICRO-ove jamstvene sheme koje olakšavaju pristup kreditima komercijalnih banaka. Upravo su one za startupe koji još nemaju dugu kreditnu povijest često ključna poluga razvoja.

Posebna pozornost posvećena je i bespovratnim sredstvima, od Programa Start-up/spin-off poduzeća mladih istraživača, koji potiče komercijalizaciju istraživačkih rezultata, do Vaučera za digitalizaciju, instrumenta kojim se podupiru ulaganja u digitalnu transformaciju poslovanja.

Marija iz HBOR-a dala je drugi pogled na financiranje

Marija Jurašin iz HBOR-a dopunila je sliku iz druge perspektive. Dok HAMAG-BICRO pokriva instrumente za mikro i malo gospodarstvo, HBOR nudi kreditne linije i programe koji obuhvaćaju širi spektar razvojnih potreba, od financiranja izvoza do potpore inovativnim projektima.

„Naša je poruka startupima jednostavna. Nemojte čekati da vam zatreba novac kako biste počeli razumijevati način financiranja. Što ranije upoznate dostupne instrumente i način funkcioniranja sustava, to ćete kvalitetnije planirati rast svojega projekta“, poručila je Marija.

Zašto je ovo više od jedne radionice

„Ovo nije bila jednokratna aktivnost. HAMAG-BICRO i HBOR naši su partneri tijekom cijelog programa. Kada startupima bude trebala konkretna podrška, znat će kome se obratiti i već će imati uspostavljene kontakte“, rekao je koordinator za startup programe Josip Musić.

Upravo je to jedna od ključnih razlika druge generacije GROWit akceleratora u odnosu na prvu, sustavnija i promišljenija izgradnja partnerske mreže od samoga početka programa. Prošle se godine ta mreža pokazala jednim od najvrjednijih elemenata koje su startupi ponijeli sa sobom. Ove se godine gradi korak po korak već od prvoga tjedna.

Šest timova, godina dana i bogat program koji tek slijedi

Podsjetimo, druga generacija GROWit akceleratora okupila je šest odabranih startup timova, Quizotto.ai, Serenity, MeDo, Storabear, The Score i Saint Thomas.

Program traje godinu dana, od proljeća 2026. do proljeća 2027. godine, a svaki tim prolazi i individualnu dijagnostičku fazu, procjenu svojih snaga, slabosti i specifičnih potreba na temelju koje se izrađuje prilagođeni mentorski plan.

Edukacijska komponenta programa, koju Digitalna Dalmacija provodi u suradnji s partnerom Smion, obuhvaća sve što jedna startup tvrtka treba znati i savladati kako bi mogla rasti. Fundraising strategija, investor narrative, financijsko modeliranje, pravni aspekti poslovanja, prepoznavanje mogućih rizika i pitch coaching samo su dio sadržaja koji ih očekuje. Na samom početku program je započeo temeljima, razumijevanjem financijskog okruženja.

Ovo je tek početak

Digitalna Dalmacija posebno zahvaljuje Ini Despotović iz HAMAG-BICRO-a i Mariji Jurašin iz HBOR-a na dolasku.

Ina je nakon susreta istaknula kako je upravo ovakav ekosustav ono što financijske institucije traže u partnerima: „Kad vidite prostor, timove i program koji stoji iza svega, jasno je zašto smo ovdje. A uz to, prostor huba i lokacija na Splitu 3 doista su odlični. Idemo sada na kavu.“ Marija iz HBOR-a dodala je kako ju je posebno impresionirala konkretnost timova i pitanja koja su postavljali: „Ovi startupi znaju gdje su i što trebaju. S takvima se može kvalitetno raditi.“

Obje institucije sudjeluju u programu kao partneri koji će biti uz GROWit tijekom cijelog ciklusa. Upravo je to najbolja najava svega što tek slijedi.