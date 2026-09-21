Drogirani vozač (21) pokušao pobjeći policiji kod Vrgorca

U petak, 18. rujna 2026.godine policijski službenici Postaje granične policije Vrgorac svjetlosnim i zvučnim signalima izdali su naredbu za zaustavljanje vozaču motocikla koji se odlučio na izdane naredbe, odbio se zaustaviti i povećavao je brzinu kretanja.

Tijekom pokušaja bijega vozio je zabranjenim smjerom, ali policijski službenici su ga uskoro zaustavili. Utvrđeno je da vozilom upravlja 21-godišnjak, a vizualnim pregledom vozila utvrđen je veći broj tehničkih nedostataka. Vozač je prihvatio napraviti preliminarno testiranje na prisutnost droga i bio je pozitivan, ali je odbio obaviti liječnički pregled.

Od njega je oduzet motocikl te je odveden u policijsku postaju. U žurnom postupku odveden je na sud kojemu je predloženo da mu se odredi zadržavanje i izrekne kazna zatvora. Naime, radi se o mladom vozaču koji je u protekle dvije godine pet puta prekršajno prijavljivan zbog počinjenja prometnih prekršaja i prijave ga nisu otklonile od protupravnog ponašanja.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od sedam dana nakon čega je predan u zatvor.