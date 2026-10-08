Drogiran 45-godišnjak parkirao automobil nasred pješačkog prijelaza! Policija ga odmah zaustavila, a onda je uslijedila paprena kazna

Nesvakidašnji slučaj zabilježen je u Velikoj Gorici, gdje je 45-godišnji vozač parkiranjem automobila na pješačkom prijelazu privukao pozornost policijskih službenika. No, tijekom kontrole otkriveno je da nepropisno parkiranje nije bio njegov jedini prekršaj.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, sve se dogodilo u utorak, 6. listopada, oko 10.40 sati u Ulici Slavka Kolara u Velikoj Gorici.

Muškarac (45) upravljao je osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka, krećući se u smjeru sjevera. Dolaskom do kućnog broja 8 zaustavio je vozilo i parkirao ga izravno na obilježenom pješačkom prijelazu.

Policija otkrila još prekršaja

Njegov postupak uočili su policijski službenici koji su odlučili obaviti nadzor vozila i vozača.

Tijekom kontrole utvrđeno je da je muškarac upravljao automobilom pod utjecajem droga, što je pokazalo preliminarno testiranje na koje je pristao. Međutim, odbio je stručni pregled te davanje uzoraka krvi i urina radi dodatne analize.

Osim što je automobil nepropisno parkirao na pješačkom prijelazu, policija je utvrdila da prije napuštanja vozila nije poduzeo sve propisane mjere kako bi spriječio njegovo samostalno pokretanje ili neovlaštenu uporabu.

Uhićen i doveden pred sud

Zbog utvrđenih prekršaja 45-godišnjak je uhićen i doveden na Općinski sud u Velikoj Gorici.

Policija je u optužnom prijedlogu zatražila da ga sud proglasi krivim, kazni novčanom kaznom od 1.380 eura te mu izrekne zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije na tri mjeseca.

Sud ga je naposljetku proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu od 1.080 eura, uz tromjesečnu zabranu upravljanja vozilima B kategorije.

Tako je parkiranje na pješačkom prijelazu završilo policijskom kontrolom, uhićenjem i sudskom presudom.