Drnišani u strahu od nove tragedije: "Prijeti nam nožem i mačetom, viđen je i s pištoljem"

Građani Drniša obratili su se Policijskoj upravi šibensko-kninskoj i Policijskoj postaji Drniš, Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku te Područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad u Drnišu radi zaštite svojih života, sigurnosti, tjelesnog integriteta i osobne imovine.

U zajedničkoj prijavi, koju su dostavili i Radio Drnišu, a koju je vlastoručno potpisalo 116 građana, traže hitno postupanje zbog prijetnji i uznemiravanja koje, kako navode, traje godinama. Za takvo ponašanje prijavljuju sugrađanina srednjih godina koji živi u centru grada, poznatog po nadimku te policiji, nadležnim službama i široj javnosti kao konfliktnu osobu. U posljednje se vrijeme, kako tvrde, stanje pogoršalo.

Prijava je na znanje upućena i Uredu gradonačelnika Grada Drniša.

U prijavi se navodi kako su građani gotovo svakodnevno izloženi vikanju i buci te opisuju niz događaja zbog kojih strahuju za svoju sigurnost i sigurnost djece.

Među njima su, navode u prijavi, prijetnje smrću upućene susjedima i vlasnici obližnjeg obrta, prijetnje nožem i mačetom te fizički napad na jednu stanarku.

Ističu se i oštećivanje imovine, agresivni ispadi na javnom prostoru te događaj koji je, prema njihovu opisu, zamalo doveo do požara u zgradi.

U prijavi se spominje i posjedovanje luka i strijela, kao i događaj od prije nekoliko mjeseci kada je, prema navodima potpisnika, osoba na koju se prijava odnosi viđena s pištoljem u ruci. Građani tvrde da su pojedine incidente i ranije prijavljivali policiji, ali da se uznemiravanje nastavilo.

Od policije i državnog odvjetništva traže da hitno ispitaju sve prijavljene događaje i prijetnje, pregledaju dosadašnje prijave i policijske intervencije te razgovaraju s neposrednim svjedocima. Posebno traže provjeru navoda o posjedovanju i korištenju luka i strijela te o prijetnjama nožem.

Od Hrvatskog zavoda za socijalni rad traže hitnu procjenu situacije i poduzimanje mjera iz njegove nadležnosti, uključujući procjenu potrebe za stručnom pomoći, zaštitom i smještajem.

Od nadležnih liječnika i psihijatrijske službe traže da procijene jesu li ispunjeni zakonski uvjeti za hitan prisilni smještaj u psihijatrijsku ustanovu.

'Navedeno ponašanje nije bilo jednokratno niti izolirano, već se ponavlja dugi niz godina te pokazuje znakove eskalacije. Posebno ističemo da su kombinacija izravnih prijetnji, posjedovanje noža, mačete, luka i strijele, pištolja te prijetnji smrću razlozi zbog kojih građani opravdano strahuju da bi sljedeći incident mogao završiti teškim ozlijeđivanjem ili smrtnim ishodom.

Iako su nadležnoj Policijskoj postaji u Drnišu nebrojeno puta prijavljivani incidenti i uznemirujuće ponašanje – institucije do danas nisu poduzele nikakve trajne niti učinkovite mjere kako bi se ova opasnost uklonila. Stanari i dalje strahuju za svoje živote te se osjećaju potpuno nezaštićeni od strane sustava.

Kao građani Drniša, nekad mirnog mjesta lijepog življenja, duboko smo traumatizirani i potreseni nedavnom tragedijom u kojoj je brutalno ubijen naš mladi sugrađanin. Počinitelj tog stravičnog zločina također je bio osoba s poviješću nasilnog ponašanja na koju je sustav bio višekratno upozoravan, no reakcija je izostala.

S obzirom na to da se ponavlja situacija da je riječ o osobi s dugom poviješću nasilnog ponašanja te očiglednim teškim psihičkim smetnjama, koja nije u stanju samostalno živjeti niti kontrolirati svoje postupke, pitamo se tko je procijenio da on može slobodno živjeti među nama?!' – navodi se u prijavi stanara.

U prijavi, dostavljenoj i Radio Drnišu, građani navode da su, prema neposrednim saznanjima stanara i svjedoka, zabilježeni, između ostalog, sljedeći događaji:

- svakodnevno glasno urlanje, vikanje i stvaranje nesnosne buke, čime se onemogućava normalan život i odmor stanara;

- cjelodnevno alkoholiziranje usprkos tome što je dotični duševni bolesnik i na terapiji, što ga čini potpuno neuračunljivim;

- izravne prijetnje smrću i fizičkim nasiljem upućene susjedima, prolaznicima i djeci;

- posjedovanje luka i strijele, što je kod susjeda izazvalo dodatni strah i osjećaj ugroženosti;

- posjedovanje mačete te prijetnja istom;

- prijetnje i mahanje nožem, čime je stvorena izravna opasnost za život ugrožene osobe;

- razodijevanje do gola, čime su uznemiravani susjedi, prolaznici i djeca;

- razbijanje i uništavanje imovine te neprikladni i agresivni ispadi na javnom prostoru, kojima se narušavaju javni red i mir;

- gotovo izazvan požar u zgradi, čime nije bila ugrožena samo imovina, nego potencijalno i sigurnost i život drugih stanara;

- pogrebno cvijeće ostavljeno pred vrata susjedu, kojem je ranije u više navrata prijetio riječima: 'Ubit ću sve tvoje najmilije';

- u prolazu je žensku osobu iz neposrednog susjedstva svom snagom udario šakom u nadlakticu;

- vrhunac terora koji dotični vrši nad građanima, a izazvao je veliki strah, zbio se prije nekoliko mjeseci kada je viđen s pištoljem u ruci te je nakon prijave očevidaca samo kratko lišen slobode;

- ženskoj osobi, vlasnici obrta u blizini svoga stana (koja već godinama u strahu za svoj život zbog dotičnog nosi suzavac u torbi), izravno je prijetio smrću, što je ona i prijavila;

- dotični svakodnevno na sav glas urla o ubojicama Aleksiću i Mlađanu te ističe da su mu oni uzor i da će počiniti isto nedjelo, što izaziva opći užas među građanima.

Potpisnici traže da nadležne službe razmotre sve prijavljene događaje zajedno i poduzmu mjere koje bi spriječile nove incidente.

Ako postupanje izostane, najavljuju da će zaštitu zatražiti i od nadzornih tijela, navode u prijavi.