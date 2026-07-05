Drniš: Vozio pijan i bez vozačke, sad će u zatvor

Noćas, 5. srpnja sat vremena nakon ponoći u Drnišu, policijski službenici Policijske postaje Drniš su tijekom kontrole prometa zaustavili osobno vozilo šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 47-godišnjak bez važeće vozačke dozvole.

Izvršenim alkotestiranjem vozaču je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 2,12 promila, nakon čega je uhićen i smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač je, uz optužni prijedlog, doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku, u kojem je policija predložila kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, novčanu kaznu u iznosu od 30 eura te zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud je vozača pustio na slobodu te predmet stavio u redovni postupak uz mjeru opreza privremenog oduzimanja vozačke dozvole.