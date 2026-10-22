Drniš i Visovac ovog vikenda u znaku duhovne glazbe: Na 14. festivalu "Jubilate Deo" nastupa šest zborova iz Dalmacije i Istre

Drniš i Visovac ovog će vikenda, 24. i 25. listopada, ponovno postati mjesta susreta ljubitelja zborske duhovne glazbe. Četrnaesto izdanje Festivala "Jubilate Deo" okupit će zborove iz Splita, Trogira, Drniša i Novigrada-Cittanove, a posjetitelje očekuju dvije festivalske večeri, odnosno programa posvećena duhovnoj glazbenoj baštini.

Središnji dio festivala održat će se u subotu, 24. listopada, s početkom u 19 sati u crkvi Gospe od Ružarija u Drnišu, gdje će nastupiti šest pjevačkih zborova.

Šest zborova na jednom mjestu

Na ovogodišnjem festivalu publici će se predstaviti domaćini i organizatori, Gradski pjevački zbor "Neuma" iz Drniša, kao i Zbor župe Gospe od Anđela iz Trogira, Zbor Matice hrvatske Ogranka Split, Mješoviti zbor "Lavanda" iz Novigrada-Cittanove, Zbor župe sv. Roka iz splitskog Manuša te Zbor župe sv. Mihovila s Kamena.

Riječ je o tradicionalnom glazbenom okupljanju koje već četrnaestu godinu povezuje zborove iz različitih krajeva Hrvatske, pružajući im priliku za predstavljanje duhovnog repertoara i zajedničko muziciranje.

Na Visovcu će odjeknuti i glazba stara nekoliko stoljeća

Drugi dan festivala, u nedjelju, 25. listopada, program se seli na Visovac, jedan od najprepoznatljivijih duhovnih i kulturnih lokaliteta Dalmatinske zagore.

U crkvi Gospe od Milosti, s početkom u 11 sati, svetu misu predvodit će visovački gvardijan fra Tino Labrović, a glazbeni dio liturgijskog slavlja obogatit će Trio Canticum iz Drniša.

Posebnu zanimljivost ovogodišnjeg programa predstavlja izvođenje misnih ulomaka iz 17. i 18. stoljeća koji se čuvaju u arhivu visovačkog samostana. Time će posjetitelji imati priliku čuti dio vrijedne glazbene baštine povezane s višestoljetnom poviješću Visovca.

Festival uz potporu Grada Drniša i Županije

Organizator Festivala zborske duhovne glazbe "Jubilate Deo" je Gradski pjevački zbor "Neuma", a suorganizatori su Pučko otvoreno učilište Drniš i Župa Gospe od Ružarija.

Manifestacija se održava uz potporu pokrovitelja, među kojima su Grad Drniš i Šibensko-kninska županija.