Dražen Petrović, vitez naših djetinjstava: Šibenski dječak koji je postao besmrtna legenda

Na današnji dan prije 62 godine u Šibeniku je rođen veliki Dražen Petrović, košarkaški Mozart, kako su ga mnogi nazivali. Šibenski dječak koji je još za života postao legenda. Tamo negdje, sada već davne 1980., košarkaši "Šibenke" ušli su u Prvu ligu. Kao igrač-trener doveden je proslavljeni, već tada veteran Moka Slavnić. Tada je na poziciji beka počeo ulaziti u igru šibenski petnaestogodišnjak s kovrčavom kosom. I tako se rađala legenda, tako su naša odrastanja s Draženom počela imati sasvim drugi smisao.

Neke neslućene visine tada su postale blizu. Kada sam prvi put na tadašnjim sličicama košarkaša vidio Dražena, stvarno mi je pogled zastao i odmah mi se činilo da gledam jednu buduću sportsku i ljudsku veličinu.

Jer Dražen je bio vitez, vitez naših djetinjstava.

Tada još nije bilo puno TV prijenosa košarkaških utakmica. I jedne zimske večeri 1982. bio je izravan prijenos iz Italije, a mi smo gledali goropadnog sedamnaestogodišnjaka kako svoju "Šibenku" protiv talijanske Acqua Fabije odvodi prema finalu tada jakog Kupa "Radivoja Koraća". Nije osvojio taj prvi Koraćev kup sa Šibenkom, pa ni sljedeće godine. Oba puta ispriječio se francuski Limoges. Nadoknadio je to kasnije itekako.

Možda je ostao žal što šibenska košarkaška priča nije zaokružena jednim europskim trofejem, a zaslužili su...

Onda je došla i 1983., zadnja sezona u "Šibenki", najljepša "šibenska kartolina", pun Baldekin i ono finale s "Bosnom" i titula. Nepravedno oduzeta nakon 24 sata. Ali ostala je upečatljivija, za sva vremena, više nego ijedna druga, bilo čija. Pričao je kasnije iskusni trener Vlado Đurović kako je sugerirao Draženu da promaši jedno bacanje, pa da Šibenčani titulu potvrde u produžecima. Ali gdje će Dražen promašiti, to kod njega jednostavno nije bilo moguće. "Dražen prije mog dolaska nije puno igrao. Ja sam ga počeo stavljati u prvu petorku, pogotovo zato što je Dražen htio igrati jedinicu, a bio je doveden Srećko Jarić, iskusan igrač koji je igrao na toj poziciji.

A istina je, u tom finalu s Bosnom savjetovao sam mu da promaši jedno bacanje i onda bismo ih dobili u produžecima, jer sam se bojao što će biti sa sudačkim odlukama. Ali gdje će Dražen promašiti, on je bio rođeni pobjednik", rekao nam je Vlado Đurović. Slijedio je odlazak u Cibonu, pod dirigentsku palicu još jednog košarkaškog maga Mirka Novosela, rapsodija Mozarta u Domu sportova, kada je u tandemu s bratom Acom osvojio dvije titule prvaka Europe.

Ostalo je povijest.

Europske i svjetske medalje s reprezentacijom, odlazak u Real Madrid i u NBA, kada je otvorio mogućnosti i pomaknuo granice i drugim europskim košarkašima. "Barcelona i finale s prvim i najboljim Dream Teamom za hrvatsku reprezentaciju točka su na 'i' jedne briljantne karijere. Dražen na poseban način i dalje živi u svima nama", reći će nam Aco Petrović, naš proslavljeni košarkaš i trener, o svom malom, velikom bratu.

A Dražen je s karizmom NBA zvijezde stao ratne 1991. i pred zgradu UN-a kako bi pomogao domovini Hrvatskoj u njezinu međunarodnom priznanju i pobjedi u Domovinskom ratu. Dr. sc. Ivica Poljičak, zaljubljenik u Šibenik, uvijek ugodan i susretljiv gospodin i kulturni djelatnik, bio je jako emotivan kad smo ga pitali o Draženu: "Bili smo zajedno u toj kadetskoj ekipi 'Šibenke' koja je 1979. na Kadetskom prvenstvu Hrvatske u Splitu osvojila broncu. To je bila Draženova prva medalja, bio je najbolji strijelac i igrač prvenstva. Vrlo brzo se vidjelo da je predodređen za velike stvari. I onda 1983., pun Baldekin, nešto neponovljivo, čitav grad. Drago mi je da smo dio toga uspjeli prikazati u dokumentarnom filmu 'Naš mali'. Dražen je tako i dalje s nama."

Prije nekoliko ljeta, na šibenskoj tvrđavi, emocije su bile velike na premijeri dokumentarnog filma "Naš mali" Šibenčanke Ivane Guberine i scenarista dr. sc. Ivice Poljička. Naravno da sam s prijateljem Denisom Pavlovićem, još jednim Draženovim fanom, bio dijelom tog srca u šibenskoj noći uspomena. Bura je bila u Šibeniku jedne večeri kad sam prošetao do Preradovićeve, tamo gdje je sve i počelo, kako bi rekla gospođa Biserka Petrović, do Draženova koša. Lijepo su uredili košarkaško igralište i spomenik kipara Kažimira Hraste, gdje poneki šibenski dječak i gost može sjesti kraj Dražena i biti dijelom najljepše košarkaške priče. Lijepo će vas primiti i u kafiću u blizini, punom uspomena.

I kako kaže pisma "Život leti, kapetane": "A dani su tekli, ka basket, ka srića, najlipšu si priču o životu priča."

Priča je to koja traje i danas.

Još si tu, imenjače...