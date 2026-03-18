Dražen Lalić: "Rušenje Poljuda je svetogrđe i blasfemija"

Sociolog i poznati navijač Hajduka Dražen Lalić komentirao je raspravu o budućnosti poljudskog stadiona, ističući kako je "Poljudska ljepotica" zaštićeno kulturno dobro koje nadilazi interese kluba te pripada svim građanima Hrvatske. Naglasio je kako se stadion mora obnoviti, a ideju o rušenju smatra svetogrđem. To je, kaže, hram nogometa po kojem je Hrvatska poznata u svijetu i koji svojom ljepotom i simbolikom pripada svima, a ne samo Splićanima i Dalmatincima.

"Rušenje bi bilo svetogrđe i blasfemija"

Lalić smatra da bi rušenje Poljuda, kao zaštićenog kulturnog dobra, bilo "svetogrđe i blasfemija". Povukao je paralelu sa zagrebačkom katedralom svetog Stjepana, koja je također zaštićeno kulturno dobro i godinama je u procesu obnove.

"U Zagrebu je katedrala zaštićeno kulturno dobro, godinama se obnavlja i naravno da se treba obnavljati. Godinama obnavljamo građevinu staru tisuću godina, a kako to da srednjovječni stadion, star 47 godina, ne možemo obnoviti pomoću sve te nove tehnologije koju imamo?" upitao je Lalić.

"Potrebno nam je šire razmatranje problema Poljuda"

Postojeće građevinske i ekonomske studije, prema kojima bi Poljud trebalo srušiti, Lalić ocjenjuje manjkavima. Smatra da one uopće nisu uzele u obzir činjenicu da je stadion zaštićeno kulturno dobro, kao ni njegov golemi značaj za Split, Dalmaciju i Hrvatsku. "Potrebno nam je šire, multidisciplinarno razmatranje problema Poljuda, u kojem će sudjelovati i arhitekti, povjesničari umjetnosti i sociolozi, a ne samo ekonomisti i građevinari", naglasio je Lalić tijekom svog gostovanja na N1 televiziji.

"Obnova je moguća"

Podsjetio je kako je i sam autor stadiona, arhitekt Boris Magaš, prije smrti pripremio studiju koja omogućuje obnovu i prilagodbu novim potrebama. Uz to, arhitekt Nenad Fabijanić, nositelj Magaševih autorskih prava za Poljud, posjeduje studiju koja pokazuje da se stadion može obnoviti i rekonstruirati.

Prema toj studiji, problematičan je krov koji bi trebalo zamijeniti, dok statika samog stadiona nije upitna. Uklanjanjem atletske staze, dodaje se, omogućilo bi se i proširenje tribina.

"Poljud nadilazi interese Hajduka"

Lalić primjećuje kako se "odjednom pojavio velik pritisak da se Poljud sruši", iako se radi o remek-djelu kakvo bi druge nacije čuvale. Pozdravio je i stav ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, koja se protivi ukidanju statusa zaštićenog kulturnog dobra Poljudskoj ljepotici. "Ova se priča ne tiče samo Hajduka i sporta nego grada Splita, svih građana Splita i Dalmacije, nego cijele Hrvatske. Poljudski stadion je zaštićeno kulturno dobro koje nadilazi interese kluba Hajduk", zaključio je Lalić.