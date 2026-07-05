Dražen koji je stradao u teškoj nesreći se uspješno oporavlja: "Pred njim je zahtjevan put, ali svaki dan je korak naprijed"

Denis Pavela posjetio je Dražena koji je teško stradao u prometnoj nesreći, no sad se oporavlja. Radi se o nesreći u kojoj je smrtno stradao motociklist Nino Mihočević (35), piše Dubrovački dnevnik.

"Nedjelja je što se kaže svetinja, dan odmora i obiteljskih druženja. Mnogi će danas posjetiti svoje najmilije na groblju ili provesti vrijeme s obitelji.

Ja sam ovu nedjelju odlučio posjetiti Dražena u bolnici. Nakon teške prometne nesreće i neizvjesne borbe za život, Dražen je kako se kaže dobio novu priliku. Vratio se iz najteže životne bitke i hvala Bogu, ono najgore je iza njega. Pred njim je još dug i zahtjevan put oporavka, ali svaki novi dan donosi novi korak naprijed.

Zamolio me da svima prenesem iskrenu zahvalu za vaše molitve, riječi ohrabrenja i brojne poruke podrške koje su njemu i njegovoj obitelji dale snagu u najtežim trenucima. Sve vas srdačno pozdravlja iz bolničkog kreveta i vjeruje da će se, uz Božju pomoć, uskoro vratiti među nas", objavio je Pavela na društvenim mrežama.