Drastično poskupio komunalni doprinos na istoku Splita, ministarstvo traži dodatno očitovanje: Jesu li im pribrojene ulice koje pripadaju Sitnom?

Stanovnici Žrnovnice nastavljaju borbu oko odluke kojom je njihov mjesni odbor prebačen iz V. u II. zonu komunalnog doprinosa, što je za brojne građane značilo znatno veće troškove pri gradnji i legalizaciji objekata.

Nakon ranijih predstavki i dopisa, stigao je novi odgovor Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u kojem su, prema informacijama koje je objavila dopredsjednica Vijeća mjesnog odbora Žrnovnica Tanja Soldić, sažeti prigovori Mjesnog odbora i odgovori Grada Splita.

Podsjetimo, Dalmacija Danas ranije je pisala kako iz Žrnovnice tvrde da je odluka o prebacivanju u višu zonu problematična jer se, prema njihovu tumačenju, nije dovoljno vodilo računa o stvarnoj komunalnoj opremljenosti područja. Posebno su upozoravali na stanje prometne infrastrukture, nedostatak javnih sadržaja, neriješenu odvodnju i činjenicu da se dio ulaganja prikazuje kao ulaganje u Žrnovnicu, iako se, prema njihovim tvrdnjama, odnosi na druga područja grada.

Ministarstvo traži dodatno očitovanje

Prema navodima Tanje Soldić, Ministarstvo sada traži očitovanje pročelnika zbog, kako tvrde iz Žrnovnice, pogrešnog pripajanja pojedinih ulica Žrnovnici, iako one pripadaju kotaru Sitno.

“Traži se očitovanje pročelnika zbog krivog pripajanja ulica Žrnovnici, a koje pripadaju kotaru Sitnom, kao i troškova voznog parka koji su bili za čitav Grad, a samo mali dio je predan nama”, navela je Soldić.

U Žrnovnici smatraju da je riječ o ključnom pitanju, jer se upravo kroz takve podatke, kako tvrde, mogla stvoriti slika da je na području Žrnovnice uloženo više nego što je stvarno uloženo.

Sporne ulice i mapa kotara Sitno

Iz Žrnovnice posebno naglašavaju da su Ministarstvu dostavljeni i materijali koji, prema njihovu tumačenju, jasno pokazuju da se dio spornih ulica ne nalazi u njihovu mjesnom odboru.

“Svima je jasno što nalaže Zakon, a što se sprovelo. Sporne ulice pripadaju drugom kotaru jer je Ministarstvu poslan screenshot mape kotara Sitno s tim ulicama”, poručila je Soldić.

Time se ponovno otvara pitanje na temelju kojih je konkretnih podataka Grad Split obrazlagao prebacivanje Žrnovnice u višu zonu komunalnog doprinosa.

Vozni park kao ulaganje u Žrnovnicu?

Jedna od spornih točaka i dalje je prikazivanje troškova voznog parka. U ranijoj dokumentaciji navodila se nabava minibuseva ukupne vrijednosti 868 tisuća eura, no iz Žrnovnice tvrde da su njihovu području stvarno predana samo dva vozila, dok se ostatak odnosi na druga područja Grada Splita.

Upravo zato u Mjesnom odboru smatraju da se ne može ukupni trošak prikazivati kao ulaganje koje opravdava prebacivanje Žrnovnice u II. zonu.

Prema njihovim tvrdnjama, isti problem postoji i kod dijela prometne infrastrukture, gdje su, kako navode, u izračune uključeni zahvati i ulice koje nisu dio Žrnovnice.

Ključno pitanje: stvarna komunalna opremljenost

Stanovnici Žrnovnice od početka upozoravaju da Zakon o komunalnom gospodarstvu zoniranje veže uz stvarnu komunalnu opremljenost područja, a ne uz opće gradske troškove, inflaciju ili ulaganja koja se odnose na šire gradsko područje.

U ranijem obraćanju iz Žrnovnice su isticali da na njihovu području i dalje nedostaju brojna prometna rješenja, javni sadržaji, parkirališta, kvalitetna javna rasvjeta i dovršena infrastruktura, dok se dio stanovnika još uvijek suočava s problemima odvodnje i nedovršenim projektima.

Zbog toga smatraju da je odluka o prebacivanju iz V. u II. zonu nepravedna i nedovoljno utemeljena u stvarnom stanju na terenu.

“Što nalaže zakon, a što se provelo?”

Iz Žrnovnice sada očekuju da se kroz dodatno očitovanje razjasni jesu li u postupku korišteni točni podaci o obuhvatu kotara, ulicama i stvarnim ulaganjima.

Za njih je, kako navode, pitanje vrlo jednostavno: ako je Žrnovnica prebačena u II. zonu, mora se jasno pokazati gdje je infrastruktura koja takvu odluku opravdava.

U protivnom, smatraju da građani plaćaju znatno veće iznose komunalnog doprinosa na temelju podataka koji, prema njihovu tumačenju, ne prikazuju realno stanje u Žrnovnici.

Nastavlja se pritisak prema Gradu

Ovaj slučaj sada ponovno dolazi pred Grad Split, odnosno nadležne službe koje bi se trebale očitovati na pitanja Ministarstva.

Žrnovčani očekuju konkretne odgovore: koje su ulice uključene u izračune, kojem kotaru stvarno pripadaju, koliko je vozila stvarno predano Žrnovnici i može li se ukupni trošak gradskog voznog parka prikazivati kao ulaganje koje opravdava višu zonu komunalnog doprinosa.

Do tada, poruka iz Žrnovnice ostaje ista: odluka o prebacivanju u II. zonu mora se preispitati na temelju stvarnog stanja, a ne administrativnih prikaza koji su, kako tvrde, sporni.