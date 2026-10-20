Dramatično upozorenje s Hvara: Povijesne zidine mogle bi se urušiti, stanovnici upozoreni na opasnost!

Jednom od najvrjednijih spomenika kulturne baštine grada Hvara prijeti ozbiljna opasnost. Na istočnom dijelu povijesnih gradskih zidina otkrivene su pukotine i deformacije zbog kojih je stručni pregled pokazao rizik od urušavanja dijela konstrukcije. Situacija je dovoljno ozbiljna da su gradske vlasti pokrenule hitne mjere stabilizacije, a stanovnici koji žive u neposrednoj blizini ugroženog područja upozoreni su na opasnost.

Problemi su uočeni tijekom pripremnih radova u sklopu višegodišnjeg projekta sanacije zidina, koji Grad Hvar provodi u suradnji s Ministarstvom kulture i medija. Prilikom uklanjanja vegetacije i sanacije oštećenja postalo je jasno da stanje kamenih konstrukcija zahtijeva dodatnu stručnu provjeru.

Statičar upozorio na ozbiljan rizik

Izvanredni pregled konstrukcije obavio je 30. rujna ovlašteni građevinski inženjer Juraj Pojatina. Njegovo je izvješće potvrdilo postojanje ozbiljnog rizika od urušavanja dijela istočnih gradskih zidina te potrebu za hitnom sanacijom kako bi se spriječila daljnja oštećenja.

Grad Hvar nakon toga je, u suradnji s tvrtkom Studio Arhing, pokrenuo niz aktivnosti radi utvrđivanja stvarnog stanja i pripreme potrebnih zahvata. Predviđena je izrada detaljnih geodetskih i arhitektonskih snimki ugroženog dijela zidina, kao i postavljanje pet mjernih uređaja kojima će se pratiti moguće širenje pukotina i pomicanje konstrukcije. Planirano je i georadarsko ispitivanje unutarnje strane zidina, koje bi trebalo pomoći stručnjacima u određivanju opsega oštećenja. Na temelju prikupljenih rezultata priprema se dokumentacija za hitne mjere stabilizacije i sanacije.

Zbog sigurnosti obustavljeni restauratorski radovi

Ozbiljnost situacije potvrđuje i činjenica da su stanovnici u blizini ugroženog dijela pravodobno obaviješteni. Privremeno su obustavljeni i najavljeni restauratorski radovi učenika i restauratora škole ENGIM iz talijanske Vicenze, koji su se trebali provoditi u suradnji sa Zajednicom Talijana Hvar.

Suradnja uključuje i potporu talijanske Regije Veneto, a planirane aktivnosti obnove trebale bi se nastaviti nakon završetka tehničkih mjera stabilizacije.

Ovo nije prvi put da je dio hvarskih zidina ugrožen

Gradske zidine Hvara građene su od 13. do 15. stoljeća i zaštićeno su nepokretno kulturno dobro. Njihova obnova traje godinama, a već je tijekom 2024. bilo potrebno hitno intervenirati na jugoistočnom uglu zidina zbog opasnosti od urušavanja.

Tada su zabilježena ozbiljna konstrukcijska oštećenja, uključujući veliku vertikalnu pukotinu, a stručnjaci su upozoravali na utjecaj pritiska tla i narušenu stabilnost kamenog ziđa.

Grad Hvar tijekom 2026. ugovorio je dodatna istraživanja s tvrtkom Examen Lab te izradu projektne dokumentacije s tvrtkom Studio Arhing. Najnovije spoznaje pokazuju da je zaštita ovog vrijednog povijesnog sklopa i dalje velik stručni i sigurnosni izazov. Za sada nije objavljen konačan rok završetka hitne sanacije niti je precizirano koliko će iznositi troškovi novih zahvata. Prioritet ostaje zaštita stanovnika i prolaznika, ali i očuvanje spomenika koji stoljećima oblikuje prepoznatljivu povijesnu vizuru Hvara.