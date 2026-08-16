Dramatično upozorenje nakon požara u Omišu: "2.000 ljudi ovisi o samo jednom izlazu"

Nakon katastrofalnog požara koji je pogodio omiško područje, Mjesni odbor Borak uputio je otvoreno pismo medijima u kojem upozorava na prometnu izoliranost Borka i Mlije te tvrdi da je požar pokazao posljedice problema na koje stanovnici upozoravaju već desetljećima.

Prema njihovim navodima, Borak je tijekom požara ostao bez pravodobne organizirane obrane od vatre jer vatrogasna vozila zbog prometnog čepa nisu mogla na vrijeme stići do ugroženih kuća.

Pritom posebno naglašavaju da odgovornost ne pripisuju vatrogascima.

"Ne zato što vatrogasci nisu htjeli pomoći – upravo suprotno. Hrabri vatrogasci pokušavali su doći i braniti naše kuće, ali nisu uspjeli pravodobno doći do Borka jer je na jedinom pristupnom pravcu nastao prometni čep", navode iz Mjesnog odbora.

Oko 2.000 ljudi ovisi o jednom pravcu

Kako ističu, na području Borka i Mlije živi oko 2.000 ljudi, a cijelo područje praktički ima samo jedan ulaz i izlaz. Tvrde da postojeća prometnica nije primjerena potrebama tolikog broja stanovnika, dok dodatni problem predstavlja parkiranje vozila kojim se ionako uzak prometni koridor dodatno sužava.

Iz Mjesnog odbora navode da na problem upozoravaju desetljećima te da su ranije tražili zabranu parkiranja na županijskoj cesti Put Borka upravo zbog mogućnosti da u slučaju požara ili druge nesreće interventne službe ostanu blokirane.

"Nažalost, kada upozoravamo na problem, institucije nas godinama upućuju jedne na druge. Grad nas upućuje na Policijsku postaju Omiš. Policija nas vraća prema nadležnosti Grada i drugih službi. I tako u krug. Sada se više ne možemo pitati što će se dogoditi. Dogodilo se", poručuju.

Traže zabranu parkiranja i drugi izlaz

Nakon požara od Grada Omiša, Splitsko-dalmatinske županije i ostalih nadležnih institucija traže četiri konkretne mjere.

Prva je hitna zabrana parkiranja na županijskoj cesti Put Borka, uz kontrolu i sankcioniranje nepropisnog parkiranja. Traže i izradu hitnog plana kojim bi se osiguralo da interventne službe uvijek mogu pristupiti Borku.

Treći zahtjev odnosi se na pokretanje konkretnog plana za izgradnju ili osiguravanje drugog izlaza iz Borka i Mlije.

"Stanovnici ne mogu i ne smiju desetljećima ovisiti o jednom jedinom prometnom pravcu", upozoravaju.

Nakon vatre strahuju od odrona

No nakon požara pojavio se još jedan problem. Mjesni odbor traži hitnu procjenu opasnosti od odrona i pokretanja stijena na opožarenom području.

Upozoravaju da su vatra i visoke temperature uništile ili oštetile vegetaciju i korijenje koje je pridržavalo teren. Strahuju da bi s dolaskom jesenskih kiša voda mogla pokrenuti kamenje i stijene prema kućama i prometnici.

"Ne želimo čekati da se dogodi nova tragedija pa da se ponovno utvrđuje tko je za što nadležan", poručuju te pitaju tko će snositi odgovornost ako nakon požara dođe do odrona i netko izgubi život.

Naglašavaju kako njihove zahtjeve ne smatraju političkim ni stranačkim pitanjem, nego pitanjem sigurnosti stanovnika.

"Ne tražimo privilegije. Tražimo minimum sigurnosti. Tražimo da se može doći do naših kuća kada je požar. Tražimo da hitna pomoć može doći do naših stanovnika kada je čovjeku život ugrožen. Tražimo da vatrogasci mogu proći kada gore kuće", navode.

Otvoreno pismo završavaju ponovnim zahtjevom da se ozbiljno počne raditi na drugom izlazu za cijelo područje.

"Jedan jedini izlaz za oko 2.000 ljudi nije sigurnost. To je rizik koji više nitko nema pravo ignorirati", zaključuje Mjesni odbor Borak.