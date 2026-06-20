Dramatično spašavanje na plaži: Policajci oživjeli 37-godišnju ženu

Dvojica policijskih službenika spasila su jučer na plaži u Medveji život 37-godišnjoj državljanki Indije koja nije davala znakove života.

Policajci, koji tijekom ljetne sezone rade na ispomoći u Policijskoj postaji Opatija, zatekli su se na mjestu događaja tijekom obavljanja redovnih zadaća te su odmah priskočili u pomoć. Riječ je o policijskim službenicima iz Policijske postaje Ivanić-Grad i Policijske postaje Daruvar.

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Bez oklijevanja nastavili reanimaciju

Kako je izvijestila policija, 37-godišnja žena nije davala znakove života. Građani koji su se zatekli na plaži već su joj pokušavali pomoći, a policajci su po dolasku odmah preuzeli pružanje prve pomoći i nastavili s postupkom oživljavanja.

Njihova brza reakcija, prisebnost i upornost pokazale su se presudnima. Nakon reanimacije žena je ponovno počela disati. Policijski službenici nastavili su pratiti njezino stanje i pružati joj pomoć sve do dolaska tima hitne medicinske pomoći. Nakon što su djelatnici hitne preuzeli daljnje zbrinjavanje, 37-godišnjakinja je prevezena u KBC Rijeka na daljnje liječenje.

Iz policije ističu kako ovaj slučaj još jednom pokazuje da su policijski službenici često među prvima koji pružaju pomoć u situacijama u kojima su sekunde presudne za spašavanje ljudskog života.