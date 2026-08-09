Dramatično spašavanje na Dinari: Ozlijeđenog planinara izvukli helikopterom HRZ-a

Nakon niza intervencija tijekom ovog tjedna, spašavatelji HGSS Stanice Šibenik sinoć su ponovno bili u akciji. Ovoga puta na Dinaru su poletjeli vojnim helikopterom kako bi pomogli ozlijeđenom stranom planinaru.

Poziv je na dežurni telefon HGSS Stanice Šibenik stigao jučer, 8. kolovoza, nešto iza 18 sati. Centar 112 izvijestio ih je da se na području Martinovih košara na Dinari nalazi ozlijeđeni planinar, strani državljanin.

Prema dostupnim informacijama, ozlijedio je nogu zbog čega se više nije mogao samostalno kretati.

Zbog teško pristupačnog terena i dugotrajnog transporta razmatrane su mogućnosti spašavanja, nakon čega je u koordinaciji s MORH-om odlučeno angažirati helikopter Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Dvojica gorskih spašavatelja ukrcala su se u helikopter u Kninu te poletjela prema mjestu na kojem se nalazio ozlijeđeni planinar.

Prevezen u bolnicu u Kninu

Po dolasku na Dinaru spašavatelji su zbrinuli planinara, nakon čega su se zajedno s njim i njegovim kolegama helikopterom vratili u Knin.

Ozlijeđeni planinar predan je djelatnicima Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" na daljnju medicinsku obradu.

U akciji je sudjelovala četveročlana posada helikoptera Mi-171Sh iz sastava 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, dvojica pripadnika Zapovjedništva specijalnih snaga te dvojica gorskih spašavatelja HGSS Stanice Šibenik.