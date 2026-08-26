Dramatično na Jadranu: Austrijanci se gliserom zabili u obalu, trajala i velika potraga kod Trogira

Nakon nedavnih prizora jahte koja je gorjela na moru, iz šibenskog akvatorija stižu fotografije glisera koji je udario u obalu otoka Kaprije.

Noćno glisiranje muškarca i žene iz Austrije završilo je snažnim udarom u obalu, pri čemu je gliser doslovno izronio na kopno. Dojave o udaru stigle su od mještana i s katamarana koji je tuda plovio, a da je riječ o stranim državljanima potvrdio je i šibenski lučki kapetan.

"Zaprimljen je poziv u pomoć od strane mještana Kaprija koji su čuli tupi udarac u trajektno pristanište. U tom trenu je katamaran Mali princ isto prolazio, vidio udes i potvrdio da je riječ o pomorskoj nezgodi. Mještani s Kaprija priskočili su u pomoć, unesrećenima pružili prvu pomoć i odveli ih na pristanište. Doznajemo iz bolnice da su pušteni na kućnu njegu i u redu su", rekao je Ante Gović, kapetan Lučke kapetanije Šibenik.

Policija i trogirski vatrogasci koji su svojim plovilima aktivni i na moru, su bili u potrazi za vozačem jet skija iz Hrvatske. Otisnuo se na pučinu i očito nije mogao natrag. Satima je plutao dok nije pronađen između otoka Mali i Veliki Drvenik.

"Ukupno 15 vatrogasaca 1 plovilo 2 drona pretraživali područje trogirskog akvatorija u koordinaciji s policijom. Pretpostavljam da je ostao bez goriva u nekom trenutku. Naši ga djelatnici nisu našli nego privatne osobe, koje su također bile angažirane, dosta se privatnih brodica uključilo", rekao je Marin Buble, zapovjednik DVD Trogir.

Još uvijek se obrađuje područje u blizini Trogira , kod Segeta, gdje se na moru zapalila pa potonula jahta. Vatrogasni brod sudjelovao je u sanaciji onečišćenja. Tek slijedi vađenje potonule jahte, a riječ je o izrazito turističkom području.

"Bila je jako zahtjevna jer se radi o plastici i naftnim derivatima", rekao je Joško Bašić, JVP Trogir.

"Angažiran je vatrogasni brod Sv. Florijan iz DVD-a Kaštel Gomilica. Zbog onečišćenja odmah se sanira teren", rekao je Marin Buble, zapovjednik JVP Trogir.

Pomorska policija je sa tri plovila pojačano nadzirala čitav splitski akvatorij, a između ostalog i brzinu plovidbe. U 26 inspekcijskih nadzora utvrđeno je 11 prekršaja. Ljeto na moru mnogima je samo opuštanje, a bez poštivanja pravila može lako završiti među sirenama policije i hitne pomoći.