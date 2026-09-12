DRAMATIČNO NA BRAČU: Požar se širi prema Milni, vatrogasci ostali u okruženju

Situacija na Braču večeras je iznimno ozbiljna. Velika fronta požara i dalje je aktivna, a snažan vjetar dodatno otežava gašenje i širenje požara čini teško predvidivim.

Kako doznajemo, požar je krenuo u smjeru Milne, a ugrožena je i uvala Osibova. Vatra se zbog jakog vjetra brzo širi, a vatrogasci na terenu bore se s izrazito zahtjevnim uvjetima.

Posebno je teška situacija na jednom dijelu požarišta, gdje su vatrogasci ostali u okruženju vatre. Prema informacijama s terena, pokušat će se obraniti vodom koju trenutno imaju na raspolaganju – riječ je o oko tone vode.

Istodobno, u Milni je isključena električna energija.

Zračne snage napustile su požarište prije noći, pa se borba s vatrom trenutno vodi sa zemlje. Vatrogasci pokušavaju zaustaviti širenje požara i zaštititi naseljena područja, kuće i drugu imovinu.

Snažan vjetar dodatno komplicira situaciju, a požarna fronta je velika i aktivna na više mjesta. Svaka promjena smjera vjetra može značajno utjecati na razvoj situacije.

Vatrogasci ostaju na terenu i tijekom noći, a stanje se neprestano prati. Ovo je jedna od najzahtjevnijih noći za bračke vatrogasce.