Dramatično jutro na autocesti kod Splita: Dvije nesreće u samo pola sata, vozila slijetala s ceste, ima i ozlijeđenih!

Na autocesti A1 jutros su se dogodile dvije prometne nesreće u kojima su vozila sletjela izvan kolnika. U jednoj nesreći ozlijeđena je jedna osoba, no prema prvim informacijama, ozljede ne bi trebale biti teže. Na oba mjesta nesreće promet se odvija uz ograničenje brzine.

Kako doznajemo, policija je oko 7:30 sati zaprimila dojavu o prometnoj nesreći na autocesti A1, na području prije čvora Bisko. Prema prvim informacijama, kombi vozilo sletjelo je izvan kolnika, a pritom je ozlijeđena jedna osoba.

Hrvatski autoklub izvijestio je o prometnoj nesreći na autocesti A1 između čvorova Blato na Cetini i Bisko, na 395. kilometru u smjeru Zagreba. Na tom dijelu autoceste promet se odvija dvjema prometnim trakama, uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Još jedna nesreća na A1, vozilo izletjelo s kolnika

Samo pola sata poslije, oko 8 sati, zabilježena je još jedna prometna nesreća na autocesti A1.

Kako doznajemo, i u ovom slučaju riječ je o slijetanju vozila izvan kolnika, no prema prvim informacijama, ozlijeđenih osoba nema.

Prema informacijama HAK-a, prometna nesreća dogodila se između čvorova Vučevica i Split, na 368. kilometru autoceste A1 u smjeru Dubrovnika.

Zbog nesreće promet se na toj dionici odvija jednim prometnim trakom, uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Vozačima se savjetuje dodatni oprez, prilagodba brzine uvjetima na cesti i poštovanje privremene prometne signalizacije.