Dramatični prizori požara na Korčuli. Trajekt dovezao vatrogasce s Pelješca, u zraku kanaderi

Ministarstvo obrane izvijestilo je da su na požarište kod Blata na otoku Korčuli upućena dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415.

U pomoć vatrogascima iz zraka uključen je i Air Tractor AT-802, koji je s redovitog protupožarnog izviđanja preusmjeren na gašenje požara.

Kako doznajemo, trajekt je došao po vatrogasce s Pelješca kako bi pomogli u borbi s vatrenom buktinjom.

Na terenu su pripadnici DVD-a Blato, DVD-a Smokvica, DVD-a Korčula i DVD-a Vela Luka, kao i Civilna zaštita Općine Blato, koji zajedno ulažu maksimalne napore kako bi požar stavili pod kontrolu. U gašenju iz zraka pomažu i kanaderi. Očekujemo dolazak DVD-a s poluotoka Pelješca.

Molimo sve građane da ne prilaze ugroženim područjima i ne ometaju rad žurnih službi, ne šire neprovjerene informacije te se informiraju isključivo putem službenih kanala.

Zahvaljujemo svim vatrogascima, pripadnicima Civilne zaštite i ostalim službama na njihovoj hrabrosti, požrtvovnosti i nesebičnom radu.

O daljnjem razvoju situacije pravovremeno ćemo izvještavati javnost.

Vatrogasci pozivaju građane da izbjegavaju područje na kojem traje intervencija te da se pridržavaju njihovih uputa', poručuju iz općina Vela Luka i Blato.