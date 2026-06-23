Dramatični prizori kod Imotskog, duge cijevi oko kuće: Oštećen službeni auto, muškarac se zaključao

Prava drama odvijala se jutros u Zmijavcima, gdje su policijski službenici intervenirali nakon dojave o oštećenom vozilu.

Kako je za Dalmaciju Danas potvrđeno iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske, policajci su oko 10 sati izašli na teren zbog prijave oštećenja vozila. Po dolasku su zatekli muškarca koji se dovodi u vezu s tim događajem, a koji je potom napao policijske službenike te oštetio službeno policijsko vozilo.

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Nakon toga muškarac se zaključao u kuću i odbijao izaći unatoč višestrukim zahtjevima policije da otvori vrata.

Budući da se nije odazivao na naredbe policijskih službenika, policija je nasilno ušla u kuću te ga savladala. U trenutku intervencije muškarac je bio sam u objektu.

Iz policije naglašavaju kako tijekom događaja muškarac nije imao niti je koristio vatreno oružje te nije postojala opasnost za građane.

Muškarac je nakon intervencije odveden na liječnički pregled. Po završetku pregleda, ako za to budu ispunjeni zakonski uvjeti, bit će uhićen nad njim će biti provedeno kriminalističko istraživanje.