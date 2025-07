Dramatični apel roditeljima iz KBC-a Split: “Dijete se bori za život, baš nikada ne propustite djetetu kupiti zaštitnu kacigu”

Nakon što su u četvrtak u Postirima na otoku Braču dvojica maloljetnika pala s električnog romobila, jedan od njih s teškim tjelesnim ozljedama završio je u splitskom KBC-u, gdje se i dalje nalazi u Jedinici intenzivnog liječenja Dječjeg odjela.

Pročelnik Zavoda za neurokirurgiju KBC-a Split, dr. Vlatko Ledenko, u razgovoru za Dalmaciju Danas iznio je niz ozbiljnih upozorenja vezanih uz sve učestalije padove s električnih romobila, osobito među djecom i maloljetnicima.

– Generalno imamo “epidemiju” padova s romobila, pogotovo u ljetno vrijeme kada se oni više koriste. Općenito se radi o mlađoj populaciji, prosjek godina je 14 do 15, što je prilično zabrinjavajuće – kazao je Ledenko, komentirajući tešku nesreću koja se dogodila u četvrtak u Postirima, u kojoj je teško ozlijeđen dječak s Brača.

Potvrdio je da je riječ o najteže ozlijeđenom pacijentu u nizu sličnih slučajeva posljednjih mjeseci.

– Prema mojim saznanjima, dječak se i dalje nalazi u Jedinici intenzivnog liječenja djece. Radi se o teškim tjelesnim ozljedama i oporavak će zasigurno potrajati.

Alarmantna statistika, apel roditeljima

Statistika je alarmantna. Samo u svibnju i lipnju na splitsku neurokirurgiju primljene su 52 osobe stradale u vožnji romobilom.

– Od toga je njih 12 hospitalizirano na neurokirurgiji. Kod devet pacijenata radilo se o moždanom krvarenju, a kod pet o prijelomu lubanje i kosti lica. To su ozbiljne ozljede s trajnim posljedicama, poput glavobolja, oštećenja pamćenja, koje mogu biti i doživotne – upozorio je Ledenko, dodajući kako se i u ovim slučajevima uglavnom radi o maloljetnicima.

Apelirao je na roditelje da ne podcjenjuju rizike:

– Jako pripazite kakve romobile kupujete djeci. Djecu treba podučiti prometnim pravilima i poštovati dobnu granicu za vožnju romobilom. Obavezno, ali obavezno, djeca moraju nositi zaštitnu kacigu. Kad se kupi romobil, mora se kupiti i kaciga.

Zaključio je kako je prevencija ključna jer, kako je rekao: – Kad sa simptomima dođu do nas i treba ih operirati, onda je već gotovo.

Skromne kazne

Unatoč pojačanom nadzoru, policija se teško nosi s učestalim kršenjima prometnih pravila.

— Samo prošle godine izdali smo 582 kazne, a ove godine već 400. Najčešći prekršaji su ne nošenje kacige, korištenje mobitela i slušalica tijekom vožnje te kretanje po nedozvoljenim površinama — rekao je za medije voditelj Službe prometne policije PU splitsko-dalmatinske Mladen Šerić.

Kazne za takve prekršaje iznose do 130 eura, a roditelji maloljetnika mogu biti prijavljeni nadležnim službama, pa čak i ostati bez romobila. No, čini se da to nije dovoljno.

Stručnjaci i policija pozivaju na hitno jačanje svijesti o opasnostima korištenja električnih romobila bez zaštite i nadzora, jer posljedice sve češće ostavljaju neizbrisiv trag.