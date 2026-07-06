Dramatične scene iz Vinišća: Vatra došla nadomak kuća. Prizor je strašan

Veliki požar otvorenog prostora izbio je u nedjelju u 15:08 sati na području Vinišća. Riječ je o zahtjevnoj intervenciji u kojoj su sudjelovale brojne vatrogasne snage s područja Trogira, Kaštela, Solina i Splita. Prema informacijama Županijskog vatrogasnog operativnog centra Split, na požarištu je bilo angažirano ukupno 18 vozila i 68 vatrogasaca, dok su iz zraka pomagali dva kanadera i jedan Air Tractor.

Kuće bile ugrožene

Razmjer požara i opasnost koja je prijetila najbolje opisuju fotografije s terena. Na njima se jasno vidi kako se vatra širila u neposrednoj blizini kuća, a opožarena površina približila se stambenim objektima. Gusti dim, izgorjelo raslinje i crna zgarišta oko pristupnih puteva pokazuju koliko je situacija bila ozbiljna. Vatrogasci su morali djelovati brzo i koordinirano kako bi spriječili širenje vatre prema kućama i drugim objektima.

Na požarištu brojne vatrogasne snage

U gašenju su sudjelovali DVD Marina s četiri vozila i 18 vatrogasaca, JVP Trogir s dva vozila i četiri vatrogasca, DVD Trogir s jednim vozilom i tri vatrogasca, DVD Okrug s jednim vozilom i tri vatrogasca, DVD Slatine s dva vozila i šest vatrogasaca te DVD Seget Vranjica s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Na terenu su bili i DVD Kaštela s jednim vozilom i tri vatrogasca, DVD Gomilica s jednim vozilom i dva vatrogasca, DVD Mladost s jednim vozilom i pet vatrogasaca, DVD Solin s jednim vozilom i tri vatrogasca, DVD Vranjic s jednim vozilom i tri vatrogasca, JVP Podstrana s jednim vozilom i tri vatrogasca te JVP Split s jednim vozilom i tri vatrogasca.

Opožareno oko deset hektara

U 18:30 sati objavljeno je da je opožarena površina iznosila oko 10 hektara. Iako je riječ o velikoj površini, posebnu zabrinutost izazvala je činjenica da se požar približio kućama, zbog čega je intervencija zahtijevala maksimalan angažman vatrogasaca. Tijekom večeri i noći na požarištu su ostale dežurne snage kako bi se spriječilo ponovno aktiviranje vatre. Na terenu je ostalo 15 vozila i 41 vatrogasac. Fotografije iz zraka najbolje dočaravaju koliko su kuće bile ugrožene. Opožareni teren vidi se tik uz objekte, a tragovi vatre jasno pokazuju da se radilo o ozbiljnom požaru koji se, zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca i pomoći zračnih snaga, uspio staviti pod nadzor prije nego što je izazvao još veće posljedice.